Lombardia, numeri record. Vaccinazione completa per il 96% degli "over 60"

Lombardia in sicurezza. Nella regione sono stati vaccinati quasi tutti gli aderenti over 60 che hanno aderito alla campagna. I numeri dell'assessorato al Welfare, aggiornati a ieri, confermano l'andamento positivo della campagna. E confermano che la fetta più anziana della popolazione è quasi interamente protetta.

In questi giorni di proliferazione della temuta «variante Delta», il dato rassicura e consente di sperare in una tenuta dell'intero sistema, anche perché si è riscontrato - dati a due giorni fa - che fra le persone vaccinate non ci sono stati decessi né ricoveri in terapia intensiva fra i contagiati dalla nuova e più insidiosa variante Covid.

Fra tutte le fasce d'età, considerata la platea degli aderenti, la percentuale di chi è completamente vaccinato è pari al 78%. Su 100 aderenti, insomma, sono 78 i lombardi che hanno completato la vaccinazione, mentre il 16,1% ha già ricevuto una dose di vaccino e attende di fare il richiamo.

Se si guarda alle singole fasce d'età, si vede come, nella fascia 60-69 anni, abbia completato la vaccinazione il 94,3% degli aderenti, percentuale che sale al 96% fra i 70 e i 79 anni. Se si guarda all'insieme degli over 80, la percentuale dei «completamente vaccinati» è al 97,7%, ma anche prendendo la fascia di tutti gli over 60, sono comunque moltissimi i lombardi immunizzati: il 95,9%. Gli aderenti, poi, sono in tutto già 7,2 milioni, 729mila gli over 80 e 2.692.305 gli over 60. E in percentuale, hanno aderito alla campagna praticamente tutti gli over 90, completandola, ma anche il 97% dei cittadini della fascia 80-89 anni, il 92% della fascia 70-79, e l'88 della 60-60. Anche qui, guardando a tutta la fascia over 60, hanno aderito il 92% dei lombardi, e fra questi - come detto - il 96% ora è vaccinato.

Al di là della pioggia di dati, la valutazione in sostanza è molto positiva e il bilancio lo fa l'assessore al Welfare, la vicepresidente della Regione Letizia Moratti: «Siamo la Regione più virtuosa- commenta per quanto concerne la messa in sicurezza della popolazione più fragile, gli over 60». La vicepresidente parla di «successo per le iniziative con i mezzi mobili a Milano, Brescia, Bergamo, Pavia e Lodi». e annuncia: «Nonostante questi dati straordinari, Regione Lombardia non si ferma e ha rilanciato ulteriormente l'invito agli anziani a farsi vaccinare. È sempre possibile farlo liberamente, senza appuntamento, presso tutti gli hub lombardi. Vinciamo tutti insieme la medaglia più bella in palio questa estate: quella della vita».

Le dosi somministrate, per ora, sono 12 milioni e 154mila, di queste 6,9 sono prime dosi e 5,2 richiami. Quanto ai rifornimenti, la Lombardia oggi ha (soltanto) 99mila dosi giacenti di vaccino Jannsen, 23.099 di Moderna (utilizzato al 98,3%), 9.225 di Pfizer (praticamente esaurito se il somministrato è pari al 99,9% del consegnato), e ci sarebbero anche 5.827 dosi Astrazeneca. Il totale delle giacenze è di 126.347 dosi. Non molte. Sono state usate, insomma, il 99% delle dosi ricevute.