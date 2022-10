Malpensa, in volo per Atene con Sky express

Al via il nuovo volo diretto da Milano ad Atene con il decollo del primo collegamento operato da SKY express dall'aeroporto internazionale di Milano Malpensa verso l'aeroporto internazionale di Atene sono operati cinque volte alla settimana, il lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. La nuova rotta amplia le scelte dei passeggeri, creando nuove opportunità di interazione tra due destinazioni importanti per viaggi business, di studio e di turismo.

Ad attendere al gate l’Airbus A320neo, un aeromobile moderno ed eco-sostenibile per la cerimonia inaugurale Gerasimos Skaltsas, Chief commercial officer di SKY express e Aldo Schmid, head of Aviation marketing, negotiations & traffic rights, direzione Aviation business development di Sea che hanno tagliato il nastro dando ufficialmente il via alla nuova tratta.

Con questi collegamenti per Atene la compagnia aerea soddisfa quella domanda di traffico orientata alle città europee che, allo stesso modo di Milano, attraggono oggi il turismo più dinamico e curioso che ricerca nel viaggio un’esperienza completa.

Non solo, SKY express, in aggiunta al suo collegamento porta in dote a Malpensa una rete capillare di voli sulle isole greche, migliorando la qualità dei collegamenti offrendo al mercato italiano la possibilità di conoscere un Mediterraneo dai sapori, profumi e colori diversi da quelli cui siamo abituati nel periodo estivo.