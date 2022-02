Marocchino strappa i vestiti e tenta di rubare il cellulare a una modella: arrestato

Ancora un'aggressione violenta a Milano, stavolta in zona Porta Venezia, dove una modella è stata raggiunta da un uomo che ha tentato di rapinarla. Fondamentale l'intervento dei suoi tre accompagnatori che hanno messo in fuga il malvivente, un marocchino di 35 anni, che è stato arrestato poco dopo dagli uomini della polizia locale, non prima di aver tentato un'altra aggressione ai danni della stessa ragazza. I fatti sono accaduti lunedì 21 febbraio verso l'ora di cena, poco prima delle 21. La ragazza si trova in città per partecipare alla Fashion Week, durante la quale sfilerà per alcuni grandi marchi dell'alta moda.

La violenza è avvenuta in via Tadino, zona nota perché ricca di locali. Dopo il primo tentativo andato a vuoto grazie alla reazione delle tre persone che si trovavano insieme alla modella, il marocchino è tornato a distanza di pochi minuti in compagnia di un altro uomo, entrambi armati di sassi. Il primo questa volta è riuscito ad aggredirla, strappandole i vestiti e scaraventandola contro il muro, non prima di averla strattonata. Durante l'azione violenta è probabile che la ragazza sia stata raggiunta dall'uomo da un colpo di pietra allo zigomo, nel tentativo di raggiungere la tasca posteriore dei suoi pantaloni per sfilarle il cellulare.

Mentre l'uomo aggrediva la modella, il suo complice si è avventato contro una ragazza che si trovava con lei, scaraventandola per terra. Sono stati momenti molto concitati e le urla delle vittime anno richiamato l'attenzione di una volante della polizia locale che si trovava in quel momento a passare per Porta Venezia. L'aggressore è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in carcere mentre il secondo uomo è riuscito a fuggire e di lui si sono perse le tracce.

È l'ennesimo grave episodio che si verifica a Milano per mano di immigrati irregolari, che ormai tengono in scacco la città, il tutto davanti all'immobilismo della giunta comunale che, di contro, nega che vi sia un'escalation di violenza. Il weekend appena trascorso è stato caratterizzato da una sfilza di aggressioni violente con relativi accoltellamenti, che secondo alcune testimonianze sarebbero state effettuate da giovani nordafricani. Di questi episodi le cronache locali purtroppo sono ricche e il clima che si respira in città è sempre più teso.