Master Progea, presentati i project work dedicati al Salone del Mobile

Con la presentazione dei project work si è conclusa questa mattina l’edizione 20/21 del master Progea dell’Accademia di Fondazione Fiera Milano dedicata a Manlio Armellini, figura fondamentale nella storia del Salone del Mobile di Milano. I 14 studenti, provenienti da tutta Italia, hanno risposto alle sfide lanciate dal Salone del Mobile e hanno proposto delle soluzioni per massimizzare l’esperienza della manifestazione 365 giorni all’anno attraverso l’integrazione di strumenti digitali, l’ampliamento di contatti tra espositori e buyer, presentazioni di prodotto e contenuti non convenzionali.



Ad ascoltare la presentazione Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, Andrea Vaiani, exhibitions director del Salone e Annalisa Rosso, direttore editoriale della nuova piattaforma digitale del Salone lanciata proprio in questi giorni, a sottolineare l’importantza - e unicità nell’alta formazione del settore fiere ed eventi dell’Accademia, strumento sempre più importante per le aziende del settore che vogliono inserire nuove risorse. In questi anni Accademia Fiera Milano ha diplomato oltre 400 studenti, con un indice occupazionale che supera il 90%.



Tra luglio e settembre tutti gli studenti del master Progea 20/21 inizieranno il loro percorso di tirocinio in aziende del gruppo Fiera Milano, organizzatori di fiere e agenzie di eventi. Si occuperanno di IT, sviluppo internazionale, customer care & service, sales e sviluppo di media. Inoltre organizzeranno fiere come Artigiano in Fiera, TTG e Salone del Risparmio. Il master forma le figure professionali dell’Exhibition e dell’Event Manager che gestiscono il sofisticato processo di ideazione, progettazione e organizzazione di eventi individuali e collettivi, con particolare riguardo a progetti strutturati e complessi. Gli studenti ricevono una preparazione concreta e acquisiscono competenze importanti, anche in ambito digitale. Ogni anno Progea attrae neo-laureati di tutte le discipline. E anche quest’anno il trend è stato confermato con una grande varietà di studi di provenienza: Lingue, Economia, Fashion, Educazione sociale, Comunicazione, Scienze politiche, Scienze dell’Educazione e Scienze dell’Organizzazione.



E sono ancora aperte le iscrizioni all’edizione 21-22 del master Progea, che inizierà il 25 novembre 2021 con queste caratteristiche: modalità in presenza (nel caso in cui le condizioni esterne non lo consentano, le lezioni saranno realizzate in distance learning); rete di docenti e professionisti del settore, sia italiani sia internazionali; durata di 500 ore che si articolano in quattro moduli con lezioni di teoria, esercitazioni pratiche, project work e percorsi di orientamento; stage extracurriculare da 3 a 6 mesi attivato entro sei mesi dalla fine del master

