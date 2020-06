Milan, paura per Castillejo: ladri gli puntano la pistola in faccia e gli rubano l'orologio

Brutta disavventura per il centrocampista offensivo del Milan, lo spagnolo Samu Castillejo, che ha subito una rapina a Milano. Il 25enne di Malaga ha raccontato cosa gli è successo sul proprio profilo Instagram, attraverso una story, in cui si è mostrato perplesso per quanto accaduto. "Ma a Milano tutto a posto? Due ragazzi mi hanno derubato puntandomi la pistola in faccia", ha scritto l'ex calciatore del Malaga che dopo aver subito il furto dell'orologio ha immediatamente denunciato questo increscioso fatto alla Polizia. Fortunatamente il giocatore rossonero non ha riportato alcuna conseguenza fisica ma solo un grande spavento.

Notizia choc

Questa denuncia da parte di Castillejo ha avuto grande risalto anche sui social con l'iberico che ha raccontato come due ragazzi gli abbiano puntato una pistola alla faccia prima di fuggire con un prezioso orologio. Al momento non è dato a sapere in che zona di Milano sia avvenuto questo scabroso episodio ma la cosa fondamentale è che il calciatore non abbia subito nessun danno a livello fisico ma solo un grande spavento.

Su Twitter molti utenti hanno stigmatizzato il gesto dei due rapinatori e hanno dimostrato solidarietà nei confronti del calciatore del Milan. In tanti però hanno anche ironizzato sull'accaduto:

#Castillejo: "Mi hanno rubato due ragazzi puntandomi la pistola in faccia".



I due ragazzi: pic.twitter.com/l3xTh4zWXS — Andrea Inter (@AndreaInterNews) June 9, 2020

A Castillejo hanno appena rubato due ragazzi pic.twitter.com/FgWyeqtiFt — Milan Capiscer (@MilanCapiscer) June 9, 2020

Brutta disavventura per Castillejo, come scritto già nella storia su instagram. Avvicinato mentre era in auto, gli hanno puntato la pistola elo hanno derubato dell’orologio. Per fortuna sta bene anche se ovviamente è molto scosso. Fino a poco fa era a sporgere denuncia in polizia — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) June 9, 2020

La carriera di Samu

Lo spagnolo è giunto al Milan nell'estate del 2018 e dopo una prima stagione interlocutoria, condita da 40 presenze e 4 reti in tutte le competizioni, in questa stagione aveva trovato ancora più continuità di rendimento riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante da titolare tra le fila della squadra di Stefano Pioli. Il lockdown e lo stop forzato al calcio hanno lasciato tutto in sospeso con Castillejo che è ora carico in vista della ripresa. L'ex Villarreal e Malaga, club nel quale è cresciuto, non ci sarà in Coppa Italia contro la Juventus al pari di Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic: tutti e tre, con lo svedese in dubbio per via del suo piccolo problema al polpaccio, infatti sono squalificati e potrebbero tornare a disposizione in vista dell'eventuale finale contro la vincente di Napoli-Inter, ma sempre se il Milan riuscirà a battere i bianconeri.