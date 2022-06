Il Comune regolarizza le moschee abusive: "Sinistra e legalità mondi distanti"

Sono numerose, a Milano, le moschee abusive realizzate spesso negli scantinati dei palazzi. Organizzazioni che non rispettano il benché minimo regolamento in termini di sicurezza, che proseguono nella loro attività nel silenzio dell'amministrazione comunale. A palazzo Marino fanno orecchie da mercante davanti a questo tema, che per molti cittadini rappresenta un problema serio specie nei quartieri periferici, sempre più multietnici e a rischio ghettizzazione.

" Perché Sala non pensa a chiudere la decine di luoghi di culti abusivi presenti in città anziché ad aprirne di nuovi? Di fatto, secondo il sindaco è sacrosanto regolarizzare chi negli anni ha trasformato scantinati in moschee abusive con irregolarità edilizie conclamate ", ha dichiarato Silvia Sardone in una nota. Il riferimento del consigliere comunale della Lega è anche all'ipotesi che gli ex bagni pubblici di via Esterle è molto probabile che vengano affidati a un'associazione islamica che costruirebbe qui una nuova moschea. Il quartiere in cui si trovano gli ex bagni Esterle è quello di viale Padova, dove vengono quotidianamente segnalate criticità per furti, risse e rapine, oltre a prostituzione, che portano all'esasperazione.

" Legalità e sinistra si confermano due mondi distanti e di ciò ne pagano le conseguenze i milanesi. Tra l’altro esiste una legge regionale molto chiara nei suoi contenuti e non è possibile che il Comune continui a considerarla carta straccia chiudendo entrambi gli occhi di fronte ai soprusi della comunità musulmana milanese ", denuncia Silvia Sardone. I problemi di sicurezza di Milano sono ben noti, anche a livello internazionale. In passato, infatti, sono stati documentati legami tra gli ambienti islamici milanesi e autori o collaboratori di atti terroristici in tutta Europa, segno che i problemi in città esistono anche se finora da palazzo Marino non è stato fatto nulla per arginarli o risolverli.