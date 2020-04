Milano, cinque indagati per epidemia colposa al Pio Albergo Trivulzio

Giuseppe Calicchio, direttore generale del Pio Albergo Trivulzio, è stato iscritto nel registro degli indagati nell’inchiesta della Procura di Milano. I reati ipotizzati sono quelli di epidemia colposa e omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto, il primo passo formale indispensabile per far partire le indagini dei sostituti procuratori Mauro Clerici e Francesco De Tommasi, del pool coordinato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che si occupa dei reati legati alle colpe mediche e ai soggetti deboli.

Un passaggio tecnico, quindi, che è stato ripetuto anche per tre dirigenti di un’altra Rsa milanese, quella dell’Istituto Palazzolo-Don Gnocchi. In questo caso a finire nel registro degli indagati sono stati il direttore Antonio Dennis Troisi, la direttrice sanitaria Federica Tartarone e l'amministratore della cooperativa Ampast, Papa Waly Ndiaye. "Come chiarito dagli stessi inquirenti, si tratta di un atto dovuto per procedere nelle indagini" , ha fatto sapere la direzione della fondazione che gestisce diverse rsa lombarde.

Nei giorni scorsi i vertici della strettura avevano depositato una memoria in procura con cui la Don Gnocchi "attraverso una corposa documentazione" puntava a dimostrare "la sostanziale infondatezza delle accuse rivolte" . "Dai documenti depositati siamo certi che la Magistratura potrà valutare appieno la trasparenza dell'operato della Fondazione" , prosegue la nota, con i vertici dell’Istituto che si sono messi a disposizione dell’autorità giudiziaria per i chiarimenti necessari.

L’inchiesta della procura meneghina, che nasce dalle denunce delle famiglie degli anziani ricoverati, oltre che di associazioni e sindacati, punta a fare luce sull’alto numero di morti per coronavirus nelle RSA del Pio Albergo Trivulzio, della Don Gnocchi e della casa di riposo di Mediglia. Un numero, quello dei decessi che, per quanto riguarda il Pat, secondo fonti investigative sentite dall’agenzia di stampa Agi, ancora "non si può quantificare con esattezza" .