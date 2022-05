"Sala prende fischi per fiaschi": nessuno stop al taser

La Consulta non ha bocciato il taser, come erroneamente sostenuto dal sindaco di Milano Beppe Sala, che ha anche dichiarato che il suo utilizzo " non è che avrebbe risolto granché ". Il primo cittadino ha poi aggiunto: " Io avevo detto 'sperimentiamolo' e adesso prendo atto del fatto che non si può. Ci atterremo alle leggi ". Tutto ruota attorno alla sentenza 126/2022 della Corte costituzionale, che però si limita a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle parole " dissuasori di stordimento a contatto ", ossia le stungun, che sono uno strumento diverso rispetto al taser che, invece, possiede una forza propulsiva ed esplosiva atta a colpire a distanza.

" Si va avanti con il taser per le polizie locali, ma la sentenza 126 della Corte costituzionale dello scorso 6 aprile, poi pubblicata il 24 maggio, riguarda il dissuasore a stordimento a contatto, che è cosa ben diversa dalla pistola a impulsi elettrici ", ha chiarito il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, che ha aggiunto: " La possibilità di far entrare il taser nelle dotazioni effettive delle polizie locali è stata prevista dal decreto sicurezza Salvini ". L'esponente del governo Draghi, quindi, ha spiegato: " L'11 maggio scorso, la Conferenza unificata, a cui io stesso ho partecipato, ha approvato le linee guida per avviare la sperimentazione del taser nei comuni con più di 100.000 abitanti e nei comuni capoluogo ".

Prima dell'introduzione effettiva è necessario svolgere un iter, come esposto dallo stesso Molteni: " Dopo sei mesi di sperimentazione, un apposito regolamento comunale, un adeguato periodo di formazione e la definizione di un manuale operativo, redatto anche con le aziende sanitarie locali, le polizie municipali potranno utilizzare questo fondamentale strumento che è già in uso alle forze di polizia nazionali e che sta dando risultati eccezionali in termini di deterrenza. È il motivo per cui auspichiamo che i comuni vogliano cogliere l'opportunità offerta ".

Come spiegato anche dall'assessore alla sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, l'accordo della Conferenza " riguarda specificatamente l'utilizzo del taser da parte delle polizie locali dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100 mila abitanti ", non quello della stungun. L'assessore ha, quindi, specificato, ribadendo quanto sostenuto anche da Molteni: " Effettuata la formazione e vigente il regolamento comunale di sperimentazione, può partire l'uso sperimentale per sei mesi per due unità di taser ".

Solo poche settimane fa, a seguito di una proposta della Lega, il Consiglio comunale di Milano ha votato favorevolmente la richiesta di dotare la polizia locale della pistola a impulsi elettrici, che finora in via sperimentale ha fatto registrare buoni risultati. Il fraintendimento di Beppe Sala è ora al centro delle polemiche a palazzo Marino. " Il sindaco Sala ultimamente è molto distratto e nervoso perché evidentemente aspirava a ruoli politici nazionali e invece si ritrova a fare il sindaco controvoglia. Prima gli attacchi senza senso a Salvini e ora un clamoroso abbaglio sul taser. Il sindaco si dimostra molto ignorante in materia, non conoscendo la differenza tra il taser e lo storditore a contatto: ci vuole che qualcuno glielo spieghi ", ha tuonato Silvia Sardone, consigliere della Lega nel consiglio comunale di Milano. Sardone ci ha tenuto a specificare che " Sala canta quasi vittoria, annunciando l’addio alla sperimentazione della pistola elettrica che però non è stata affatto bocciata dalla Corte costituzionale. La sentenza di cui parla Sala, infatti, si riferisce al dissuasore a stordimento a contatto che è cosa ben diversa dal taser ".