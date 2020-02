Orsini: "Bene la misura di Regione Lombardia per riqualificare le strutture ricettive"

“La Misura Alberghi a sostegno della promozione e riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta, approvata da Regione Lombardia, è il segno tangibile di una buona politica attenta al settore turistico e ricettivo che la Lombardia dovrà sviluppare in maniera sistemica anche in vista delle Olimpiadi della neve Milano-Cortina 2026”. È positivo il giudizio di Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo, sul provvedimento.

“Siamo certi che la misura pensata per creare sempre più sinergie tra turismo, design e creatività sarà un volano strategico per la filiera del legno-arredo che rappresentiamo - aggiunge -. La Federazione dal canto suo proseguirà il proprio lavoro affinché anche altre Regioni adottino misure analoghe seguendo il buon esempio della Lombardia”.

Il provvedimento della Regione, approvato su indicazione dell'assessore regionale al Turismo Lara Magoni prevede infatti una dotazione finanziaria di 17 milioni di euro per sostenere la competitività delle strutture ricettive lombarde. La misura è indirizzata alle micro, piccole e medie imprese e ha la finalità di promuovere progetti di eccellenza per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel) e strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta).

Lo stanziamento prevede l'opportunità di finanziare, con un'intensità del 50% a fondo perduto, progetti per un investimento minimo di 80.000 euro con la possibilità di ricevere un contributo massimo fino a 200.000 euro. I progetti dovranno riguardare i macrotemi Enogastronomia & food experience; Natura & green; Sport & turismo attivo; Terme & benessere; Fashion & design; Business congressi & incentive. Tra le spese ammissibili ci sono arredi, macchinari, attrezzature, strutture ed opere edili-murarie e impiantistiche.