Pitbull di Hernandez azzanna donna e sbrana un cane

Un pitbull, secondo testimonianze uscito dalla villa di Guanzate (Como) in cui vive il difensore francese del Milan Theo Hernandez con la fidanzata influencer Zoe Cristofoli, ha assalito e ucciso un cagnolino di piccola taglia, un pinscher, che la padrona stava portando al guinzaglio lungo la strada. La vicenda è stata denunciata sui social dalla nipote della signora residente in paese che cerca testimoni, e ripresa dal quotidiano La Provincia di Como.

Il fatto risale a venerdì pomeriggio ed è avvenuto all'esterno della villa in cui vive il calciatore. Secondo il racconto della padrona, Maria Luisa Annoni (74 anni), mentre camminava in via Manzoni, poco distante dalla villa, con al guinzaglio Milo, cagnolino di sette anni di razza pinscher, si è aperto il cancello della proprietà per fare passare l'auto di un collaboratore. Approfittando dell'apertura del cancello, dal giardino sarebbe uscito il pitbull che ha subito preso di mira il cagnolino. La donna ha raccontato di avere preso in braccio la bestiola, ma il cane di Hernandez l'ha trascinata a terra, mordendole la giacca e facendola cadere. La padrona avrebbe tentato di lanciare il cagnolino su un'auto parcheggiata lì accanto, nel disperato tentativo di metterlo in salvo, ma il pitbull è riuscito a raggiungerlo e a sbranarlo mortalmente.

La padrona è svenuta e cadendo a terra ha battuto violentemente l'anca. Ora la nipote cerca testimoni, con l'intenzione di rivalersi in qualche modo per i danni subiti dall'anziana zia e per la perdita dell'animale.

Sembra che il terzino del Milan e la sua compagna si siano detti mortificati dall'accaduto. Ora rischiano una denuncia per negligenza nella custodia dell'animale, che s'è dimostrato pericoloso, se libero di muoversi senza guinzaglio e museruola.