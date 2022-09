Primi cittadini lombardi in bicicletta per scoprire una mobilità più green

A sostegno di una mobilità sempre più green, seconda edizione di «Sindaco Pedala!», da un'idea di Sottosopra agenzia di comunicazione bike friendly in collaborazione con l'Associazione Comuni virtuosi, da quest'anno con il patrocinio di Ersaf - Regione Lombardia, l'Ente regionale per i servizi alle agricolture e alle foreste. «I sindaci italiani - si legge in una nota - accettano la sfida e torneranno in sella sostenendo l'uso della bicicletta per proporre un modello urbano più sostenibile, vicino alla salute dei cittadini, alla qualità dell'aria e alla viabilità». Novità della seconda edizione, la challenge sarà aperta anche agli assessori. «La nuova mobilità sostenibile si sta espandendo su tutto il territorio nazionale. Sempre più comuni stanno puntando sulle due ruote per proporre un modello urbano più vicino alla salute dei cittadini, alla qualità dell'aria, alla viabilità - spiega Elena Carletti che dell'associazione è presidente - Il crescente numero dei sindaci che stanno sostenendo con determinazione e coraggio l'uso della bicicletta come opportunità evolutiva del territorio che amministrano ci ha spinto a proporre un progetto che può suonare come una sfida». Per Alessandro Fede Pellone (nella foto) presidente di Ersaf «aumentare la sostenibilità ambientale del settore trasporti è il tema centrale per compiere la transizione energetica rispettando il traguardo della carbon neutrality al 2050, secondo l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima. Siamo molto soddisfatti di patrocinare un'iniziativa che coniuga sostenibilità risparmio energetico e valorizzazione delle figure politiche più vicine ai cittadini ed ai loro problemi, in linea con le attività e progetti futuri di Ersaf». «Con questa proposta, il sindaco si mette in gioco in prima persona nel processo di cambiamento di cui è promotore» gli fa eco Marco Boschini, coordinatore nazionale dell'Associazione Comuni virtuosi.