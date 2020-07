Problema sicurezza a Milano, donna molestata ed aggredita in centro

Terribile esperienza per una giovane donna a Milano, inseguita, molestata e quindi aggredita da un senzatetto, ora in stato di fermo. La vittima, una 33enne, è stata assalita in pieno centro sotto gli occhi dei passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

I fatti, secondo quanto riferito da "Il Giorno", si sono verificati nel corso della mattinata di ieri, venerdì 17 luglio. La donna stava passeggiando in piazza Santa Maria Beltrade, a breve distanza dal Duomo, quando si è imbattuta nel suo aguzzino.

Il soggetto, un clochard di cui non sono state divulgate le generalità, è subito passato all'attacco, cominciando a molestare sessualmente la 33enne. Dopo averla più volte strattonata, è infine riuscito a bloccarla per metterle le mani addosso.

Terrorizzata, la vittima ha disperatamente cercato di divincolarsi dalla presa dell'uomo, che ha tuttavia reagito con estrema violenza. Compreso che la giovane non aveva alcuna intenzione di sottomettersi, l'individuo non ha infatti esitato a colpirla con un forte schiaffo.

Il tutto in pieno centro a Milano. Allarmati dalle urla della 33enne, in molti sono infatti accorsi per aiutarla, provvedendo anche a contattare le forze dell'ordine locali.

Sul posto si sono precipitati gli agenti della questura di Milano, impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio. Individuato l'aggressore, i poliziotti lo hanno subito catturato, facendo scattare le manette ai suoi polsi.

Nessuna seria conseguenza per la donna, che non ha fortunatamente riportato gravi ferite. Il pericoloso soggetto, invece, è stato condotto in centrale per le pratiche di identificazione. Al momento di lui si sa solo che è un pregiudicato, con precedenti reati alle spalle. L'uomo si trova ora in stato di arresto, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

La vicenda è avvenuta a solo pochi giorni di distanza da un altro orribile episodio di violenza. Nella serata dello scorso mercoledì 15 luglio, infatti, una donna di 45 anni è stata aggredita al parco del Monte Stella (Milano) mentre passeggiava con il proprio cane.

Erano circa le ore 18 quando la vittima è stata afferrata alle spalle da un uomo che l'ha trascinata in una zona isolata dell'area verde, dietro la scuola primaria Martin Luther King. Qui il soggetto, descritto come un centrafricano, ha violentato la sua vittima, prima di scappare e far perdere le proprie tracce. Sotto choc, la 45enne è stata soccorsa da un runner e quindi accompagnata al centro antiviolenza della clinica Mangiagalli, dove è stato accertato lo stupro. Le indagini degli inquirenti per rintracciare il responsabile sono ancora in corso.

"La sinistra smantella i Decreti sicurezza e spalanca i confini, e la Milano del Pd è sempre meno sicura, in balia di balordi e delinquenti anche in pieno giorno. È intollerabile!" , è stato il commento postato dal leader della Lega Matteo Salvini sulla propria pagina Twitter.