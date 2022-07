Salvini vuole la Lega aperta d'agosto

Lo slogan è «Lega aperta d'agosto». Il voto anticipato al 25 settembre ha stravolto le ferie dei politici e i partiti ri-organizzano l'agenda mixando presenza sul territorio e caccia ai voti degli elettori che non vanno in vacanza. Tocca al leader Matteo Salvini domani aprire la campagna elettorale del Carroccio in città, farà un sopralluogo davanti alla stazione Centrale dove giorni fa c'è stato il pestaggio choc di un tunisino diciassettenne, l'autore è un extracomunitario che bazzica nella zona. Salvini sarà accompagnato dal coordinatore della Lega lombarda Fabrizio Cecchetti, denunceranno «il degrado e l'insicurezza dell'area» e sarà un attacco frontale anche al sindaco Beppe Sala, che sta facendo da consulente per l'ex ministro Luigi Di Maio nella campagna per le Politiche.

Sarà il primo atto. La Lega ha già messo in cantiere un lungo elenco di appuntamenti per tutto agosto in città. Dal caffè con gli inquilini delle case popolari in un bar di via Odazio mercoledì prossimo, durante il mercato rionale, all'anguriata a Villaggio Barona giovedì sera all'iniziativa su autodifesa delle donne e sicurezza in un parco del Municipio 4 venerdì. La sezione della Lega in viale Toscana resterà inoltre aperta tutto il mese, con incontri fissi il lunedì sera, un momento di aggregazione per i cittadini. «Saremo le sentinelle del territorio» spiega il commissario cittadino Stefano Bolognini, che ieri ha coinvolto i consiglieri dei Municipi nel tour de force, anche se in prima linea ci saranno pure i parlamentari uscenti che dovranno rimanere in città per le «pratiche burocratiche» in vista del voto e si sono messi a disposizione per le iniziative, da Igor Iezzi a Federica Zanella, Laura Ravetto, Alessandro Morelli. E Salvini ha garantito diverse puntate in città. Bolognini sarà anche il «governatore d'agosto», come negli anni passati sostituirà Attilio Fontana durante la pausa per le ferie. E anticipa che tra gli appuntamenti in fase di organizzazione «ci sarà senz'altro il banchetto della Lega davanti allo stadio di San Siro durante la prima partita di Campionato del Milan» (contro l'Avellino) il 13 agosto. «Ad agosto la città non si svuota più come una volta - puntualizza -, quindi vogliamo garantire ai milanesi, e in particolare agli anziani e ai più fragili che non vanno in ferie, almeno un appuntamento al giorno. I nostri deputati e consiglieri faranno sopralluoghi nei cantieri in ritardo della M4, presidi nei parchi a rischio, incontri con il terzo settore e i rappresentanti delle imprese».

Giorni fa è spuntato il nome del numero due della Lega Giancarlo Giorgetti come possibile candidato in Regione al posto del governatore Attilio Fontana (e di Letizia Moratti che ha dato la disponibilità) ma il ministro ieri ha confidato agli stretti collaboratori di non essere disponibile, sosterrà «con convinzione Fontana, al quale lo lega un rapporto di stima politica e amicizia personale».