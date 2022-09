Scatta lo stop ai veicoli più inquinanti: ecco cosa succede

A causa della pandemia, il blocco delle auto diesel più inquinanti, nelle grande città, era stato rinviato a data da destinarsi. Adesso che il Covid-19 ha assunto un volto diverso e abbiamo imparato a conviverci, il tema è tornato d'attualità. Dal 1° ottobre, infatti, a Milano non potranno più circolare i veicoli Euro 4 diesel ma non solo.

Chi non può circolare

Il divieto interesserà soprattutto l'area B della città dove, dal lunedì al venerdì (7.30/19.30) e per l'intera giornata di sabato, domenica e festivi sarà vietata la circolazione anche alle auto a benzina Euro 0, tutti i diesel da Euro 0 a Euro 4 oltre ai mezzi pesanti che superano i 12 metri di lunghezza. Come ricorda motori.news, però, il divieto varrà anche per le auto a benzina Euro 2 e le diesel Euro 5. Chi non rispetterà queste regole ed entrertà comunque nell'area B riceverà una multa pari a 80 euro. È ancora presto ma esiste un calendario ben definito anche per i prossimi anni: dal 1°ottobre 2025 non potranno più circolare tutte le auto a benzina Euro 3 e 4 e le Euro 6 diesel acquistate prima del 31 dicembre 2018.

In ogni caso, sul sito del Comune di Milano sono riportate le tipologie di veicoli che possono circolare e quelli con divieti: ad esempio, se un'auto è Euro 2 ma è anche a Gpl, secondo il regolamento potrà circolare (perché ibrida).

Il progetto Move-in

La Regione Lombardia, però, viene incontro ai cittadini che devono percorrere soltanto pochi km all'interno delle zone vietate per i veicoli Euro 4 diesel a partire dal 1° settembre 2022. Potranno aderirre anche le auto Euro 2 a benzina e le Euro 5 diesel per l’ingresso nell'Area B. Come spiega fleetmagazine, il progetto Move-In riguarda il monitoraggio dei veicoli inquinanti e dà la possibilità ai cittadini che usano poco la propria auto e non possono sostituirla con una nuova di ottenere una deroga chilometrica che si basi sul reale utilizzo del veicolo. La deroga per le Euro 4 diesel verrà fatta anche per coloro i quali sono in attesa di un'auto nuova. Questo progetto è partito tre anni fa, il 1° ottobre 2019, e pian piano si sono aggiunti i veicoli fino a quelli attuali.

Per far parte del progetto Move-in della Regione Lombardia, andrà installata una specie di scatola nera all'interno della propria auto (black-box), così da rilevare automaticamente e senza errori i chilometri percorsi dal proprio mezzo o dal veicolo commerciale contemporaneamente allo stile di guida (così verrà stimolata una maggiore attenzione ad ambiente, ai consumi e alla sicurezza dei passeggeri e dei pedoni stradali).

Bonus e deroghe

Tutti i residenti nel Comune di Milano, poi, potranno avere un bonus con 50 accessi nel primo e 25 nel secondo nell'Area B. I non residenti, invece, potranno usufruire soltanto di 5 accessi. Le uniche deroghe ai veicoli più inquinanti e al loro ingresso in Centro è previsto soltanto per le auto storiche, per i mezzi che trasportano malati che necessitano di terapie salvavita, per le auto che si recano al pronto soccorso e chi ha il contrassegno invalidi (solo se è presente la persona fisica che necessita del pass).