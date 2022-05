Se una donna è di centrodestra si può augurarle una Piazzale Loreto

Tutti zitti e buoni. Più zitti che buoni, di fronte all'ennesimo scempio a cui è condannata una donna di destra. Colpevole, per carità, e sicuramente condannabile per aver scelto di fare politica, credendo così di potere essere utile al suo prossimo. E poi, santa donna, come le è venuto in mente di scegliere Fratelli d'Italia, un partito che in tanti vogliono chiudere in un bel ghetto con il marchio infamante del Fascismo. Ma non basta, perché Paola Chiesa si è per giunta permessa di raccogliere i voti per essere eletta nel consiglio comunale di Pavia e per giunta di essersi meritata la designazione a capogruppo.

Chiaro che, a questo punto, non può pretendere di essere difesa da politici e istituzioni di sinistra, da sindacati, attori e professori progressisti quando sotto il suo banco nell'aula consiliare di Palazzo Mezzabarba ha trovato un vigliacco messaggio di morte (nella foto) con il quale un gentiluomo evidentemente educato all'odio rosso (e sicuro dell'impunità), l'ha messa a testa in giù con un cappio al collo. Assicurandole che «A Piazzale Loreto c'è ancora posto».

Un non criptico riferimento a Benito Mussolini, ai suoi gerarchi e magari anche a Claretta Petacci. Un'infamia, ma non abbastanza per una sinistra sempre così attenta a denunciare minacce il più delle volte di dubbia autenticità, ma mai a difendere chi sta nel campo avverso. Nemmeno, e questo è ancor più grave, se a essere minacciata è una donna. E bene ha fatto allora Ignazio La Russa a invitare a «un sereno confronto l'autore: non abbiamo paura, non gli torcerò un dito, giuro che non lo picchio, né che lo denunceremo. Vogliamo solo capire come gli sia venuta in mente» una «intimidazione e un'offesa tanto vigliacca una donna che si distingue per la sua serenità».

Perché se il cane che morde l'uomo non è una notizia, non lo è nemmeno la sinistra che non difende una donna di destra.