"Si manifesti, ma solo nel rispetto della libertà altrui"

«Manifestare per le proprie idee è sacrosanto, ma va fatto nel perimetro della legalità e nel rispetto della libertà di tutti». Concetti che sembrerebbero ovvi e non solo ispirati al rispetto della Costituzione, ma alle semplici norme della buona educazione impartita da genitori anche solo minimamente dotati di buon senso. E, invece, il presidente di Confcommercio e della Camera di commercio è costretto a ribadirli all'indomani dell'ennesimo sabato nero per la città. «I cortei non autorizzati che si ripetono da 16 sabati consecutivi - rimarca - non rientrano in questo perimetro. Se dovessero continuare anche nel periodo natalizio, il danno per le imprese, per i cittadini e per l'attrattività di Milano sarebbe inaccettabile». Mentre continua su change.org la raccolta di firme per far cessare i cortei del sabato che ai commercianti costano quasi il 30 per cento dell'incasso e che hanno bruciato oltre 10 milioni di euro. Destinati a moltiplicarsi nei fine settimana che porteranno al Natale.

L'occasione è stata la consegna ieri alla Scala degli «Ambrogini» per le imprese, il Premio «Impresa e Lavoro» promosso dalla Camera di commercio e nel quale un riconoscimento speciale è stato destinato alle attività che «durante la pandemia si sono distinte per azioni di sostenibilità e resilienza». Premi ad Algaria, start up che valorizza le microalghe basandosi su un modello di produzione di economia circolare, Acbc attiva nel settore calzaturiero che utilizza nuovi materiali animal welfare, biobased e riciclati, Fili Pari, start up innovativa che sviluppa materiali e capi di abbigliamento nel rispetto dell'ambiente e del territorio, Società agricola Parapini agricolture che produce cereali con l'agricoltura di precisione, Crearreda che ha convertito la produzione dalle decorazioni per pareti alla segnaletica adesiva anti-Covid e Superforma, laboratorio di fabbricazione digitale che nella pandemia ha utilizzato gli scarti dei precedenti anni. In tutto 49 le imprese premiate e 85 i lavoratori con almeno 20 anni di attività. Tra le imprese la F.lli Pisa, orologeria a Milano da 80 anni e tra i lavoratori premiati 40 anni di attività continuativa per Loredana Orsenigo (De Padova) e Maria Adele Luisa Villa (Terno).

Per Sangalli «Quest'anno, il Premio ha un significato in più: è il riconoscimento della capacità di reazione del mondo imprenditoriale e della sua vitalità. Una capacità che ha permesso a migliaia di imprese di superare i momenti più difficili attraverso processi di adattamento e di innovazione». Il rettore del Politecnico Ferruccio Resta che si detto «orgoglioso di partecipare al conferimento di questo premio centrato su quel lavoro che in molti casi è la tradizione del saper fare, tramandata da generazioni e in altri il frutto dell'ingegno, dell'intraprendenza e dello spirito di iniziativa di tanti giovani».

Gli elenchi completi dei premiati al link: https://www.milomb.camcom.it/premio-impresa-e-lavoro.