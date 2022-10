"Stuprata a Capodanno, 100mila euro di risarcimento"

Si è svolta questa mattina, martedì 11 ottobre, la prima udienza del processo immediato per Abdallah Bouguedra, il 22enne arrestato con l'accusa di aver molestato sessualmente una ragazza, vittima del branco, durante i festeggiamenti per la notte di Capodanno in piazza Duomo, a Milano. Si tratta del primo imputato che risponde per le violenze di gruppo. Il Comune di Milano si è costituito parte civile.

La richiesta di risarcimento

Stando a quanto riporta Il Giorno, i legali della giovane, gli avvocati Carlo Pellegri e Silvia Allai, hanno chiesto un risarcimento " non inferiore a 100mila euro " per la propria assistita. La vittima, 19 anni, assente all'udienza di stamattina, sta cercando di superare lo choc dell'abuso subito concentrando le proprie energie negli studi. Tra le richieste di prova ammesse dalla Corte ci sono l'esame del 22enne di origine nordafricane - ma residente a Torino - le acquisizioni dei filmati delle telecamere di sorveglianza, le intercettazioni ambientali e quelle telefoniche.

La difesa