Turkish Airlines, a Malpensa festa per i 50 di voli a Milano

Una festa speciale per Turkish Airlines che ha celebrato a Milano Malpensa il suo 50° anniversario: una lunga storia di collegamenti aerei che iniziò a Linate per poi diventare operativa a Malpensa dove in questi giorni ha ripreso a volare tre volte da e per l'aeroporto di Istanbul per collegare la Turchia e l’Italia. Con la prospettiva di poter ripristinare dalla metà di giugno l’operativo pre-pandemia che prevedeva 4 voli giornalieri.



“È un grande piacere per noi celebrare oggi il nostro 50° anniversario qui. Fino ad oggi abbiamo trasportato milioni di persone e speriamo di continuare a farlo incrementando questo numero in un prossimo futuro così come auspichiamo la fine della pandemia. In questa occasione, vorremmo ringraziare l’autorità civile Italiana, il gestore dell'aeroporto di Malpensa, e tutti i nostri partner italiani che da decenni ci permettono di servire questo bel paese”, ha detto Fatih Temel, direttore generale della compagnia di bandiera turca a Milano.

“È stato per me un onore essere presente al 50esimo di Turkish Airlines, che si è svolto l’altra sera a Malpensa – dice Aldo Schmid, head of Aviation marketing & Traffic rights di Sea Aeroporti di Milano – il momento della consegna della targa commemorativa a Fatih Atacan Temel general manager di Turkish ha suggellato la storica partnership tra Sea e la compagnia aerea di bandiera della Turchia che opera da Malpensa collegamenti plurigiornalieri verso Istanbul”.

Fondata nel 1933 con una flotta di cinque aerei, Turkish Airlines è membro di Star Alliance, ha una flotta di 371 aerei fra passeggeri e cargo che volano verso 334 destinazioni in tutto il mondo in 329 città, 279 internazionali e 50 nazionali in 128 paesi. Informazioni sul suo sito ufficiale https://www.turkishairlines.com/