Lo stupratore di Milano aveva ottenuto la protezione internazionale

Ancora violenze sessuali a Milano, in una città che di giorno in giorno si scopre più pericolosa. Tra gli ultimi episodi quello di due donne palpeggiate e molestate da un cittadino del Mali in pieno giorno nella centralissima zona di corso Buenos Aires, uno dei poli commerciali della città. I carabinieri sono riusciti a fermarlo in flagranza di reato mentre molestava una ragazza, trovandosi probabilmente sotto effetto di droghe. Dalle prime indagini sono emersi alcuni dettagli inquietanti sull'uomo, cittadino del Mali di 25 anni che risponde al nome di Mohamed Diakite Boubakar.

L'uomo, infatti, è arrivato in Italia nel 2017 e in quel periodo aveva fatto istanza per ottenere protezione internazionale, ottenuta solo a seguito di ricorso per determinazione dell'autorità giudiziaria nel 2021. Risulta residente a Ceprano, in provincia di Frosinone, ma in realtà è senza fissa dimora. Inoltre, i carabinieri hanno accertato che l'uomo ha la fedina penale sporca a causa di alcuni precedenti per molestia, violenza privata, molestie a persone, evasione oltre a reati in materia di stupefacenti. Ma non è tutto, perché l'uomo è stato fatto oggetto di un daspo da parte del questore, che prevede il divieto di accesso alla stazione ferroviaria di Milano Centrale.

Si tratta dell'ennesimo straniero che si rende protagonista di un episodio di questo tipo nella città amministrata da Beppe Sala. Dal racconto di alcuni testimoni, i carabinieri hanno accertato che prima avrebbe importunato una donna, afferrandola da dietro e toccandole il seno, per poi fuggire sempre nella stessa strada, dove i militari l'hanno intercettato mentre molestava un'altra donna. Raggiunto dai carabinieri, inoltre, l'uomo si è scagliato anche contro di loro. Entrambe le vittime, una donna italiana di 57 anni e una di nazionalità romena di 52 anni, dopo essere state accompagnate in ospedale hanno presentato denuncia. L'arrestato è stato condotto nel carcere di San Vittore. Il Consolato è stato avvisato su richiesta dell'interessato.

La doppia molestia perpetrata da Mohamed Diakite Boubakar si va ad aggiungere al lungo elenco di violenze che sono state denunciate a Milano nell'ultima settimana, il tutto nel più totale silenzio da parte delle istituzioni cittadine.