Voli business, a Linate Prime arrivano le Bmw i3 "full electric" per la mobilità sostenibile

Rinnovata la partnership tra Milano Prime e Bmw con la novità dell’arrivo di nuove auto full elettric per i clienti dei voli di business aviation. Sea Prime, società del Gruppo Sea, che con il brand Milano Prime è il gestore unico delle infrastrutture di business&general aviation per gli aeroporti di Linate e Malpensa, e Bmw consolidano così la storica partnership incrementando l’offerta di servizi dello scalo leader nella business aviation in Italia e tra i primi in Europa.

La flotta di mezzi dedicata ai voli di Linate Prime si arricchisce di due nuove Bmw i3, il primo modello completamente elettrico della casa tedesca che rappresenta la sintesi dell’approccio del gruppo alla mobilità sostenibile: dalla produzione che utilizza il 100% di energie rinnovabili, alla circolazione a zero emissioni, fino al riuso dei vari materiali e al riciclo del 95% dei componenti della vettura a fine utilizzo. L’adozione delle due BMW i3 per una mobilità sempre più green rientra nell’impegno per la sostenibilità di Sea Prime negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa accreditati al livello 3+ di carbon neutrality da Aci Europe.

“Siamo orgogliosi di annunciare la rinnovata collaborazione con Bmw, che ci permette di offrire servizi eccellenti ai nostri clienti e di perseguire gli obiettivi di sostenibilità di Sea Prime - dice il ceo Chiara Dorigotti -. continuiamo a garantire qualità, sicurezza: fattori essenziali in questi ultimi periodi, che hanno contribuito alla ripresa traffico di Milano Prime”.

“La collaborazione con Sea Prime ci dà l’opportunità di essere presenti in una situazione strategica per la città di Milano - sottolinea Federico Izzo, direttore marketing Bmw - dove abbiamo la possibilità di comunicare a un target esclusivo i nostri valori di brand. La presenza di Bmw i3 è un ottimo elemento che aggiunge valore e premiumness al servizio offerto”.

La partnership si inserisce in un rapporto consolidato negli anni, iniziato con l’apertura del Bmw Business Center di Milano Prime a Linate nel 2016, che offre cinque sale riunioni con spazi modulabili aperti anche a clienti esterni che cercano tempo e spazio di qualità in un luogo riservato della metropoli.