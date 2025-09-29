Milly balla dietro Canale 5. E stasera riparte il Gieffe

Non è bastato il richiamo delle sirene di Barbara D'Urso per permettere a Raiuno di vincere la prima grande sfida del sabato sera tra i talent. Ma nemmeno a scalfire la corazzata De Filippi che ancora una volta ha messo a segno un risultato d'ascolto eccellente: Tú Sí Que Vales ha raccolto 4.024.000 spettatori con uno share del 28.5% mentre Ballando con le Stelle si è fermato a 2.994.000 spettatori pari al 23%. L'accoppiata dello show dei talenti aggiunto al nuovo record della Ruota della fortuna (4.500.000 spettatori con il 26.7%) porta Canale 5 a dilagare sull'avversario. Insomma il trend positivo iniziato quest'estate per Mediaset non solo non si arresta con la discesa in campo delle colonne portanti del palinsesto di Raiuno (che tra l'altro ha tolto sabato Affari tuoi puntando tutto sui ballerini), ma si alimenta. E questa sera torna in onda un altro dei capisaldi del Biscione che, se non riesce più a fare i numeri di una volta per naturale consunzione, è comunque ancora molto seguito dal pubblico. È il Grande Fratello versione Nip che vede per la prima volta alla conduzione Simona Ventura (foto) e che festeggia il venticinquesimo anno in Italia. La scelta della Ventura da un parte mostra la forza di SuperSimo che ha saputo reinventarsi dopo anni in un "angolo" della programmazione Rai (la domenica mattina sul secondo canale), dall'altra la volontà di Canale 5 di dare un nuovo vigore al reality show che negli ultimi anni ha stentato a trovare storie da raccontare e si è inzuppato di momenti non proprio esaltanti. Dunque, via i Vip e dentro le persone "comuni" che - sulla carta - hanno qualcosa da dire o trasmettere. Tra questi Matteo, Anita, Omer, Francesca e Giulio che dovranno condividere cento giorni di emozioni, sfide e convivenza e aggiudicarsi un importante montepremi finale.

In studio, insieme alla Ventura, ci sarà un panel di ex gieffini composto da Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi che porteranno la loro esperienza di concorrenti. E, al lunedì, vedremo se almeno la fiction Rai (stasera c'è Blanca con Maria Chiara Giannetta) riesce ad arginare la volata di Canale 5.