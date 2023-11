5 cose da sapere se vuoi passare da Android ad iPhone

Osservando i dati della diffusione mondiale di smartphone con a bordo Android e quelli degli iPhone c’è un abisso: Android è al 71,64% del mercato mentre iOS, il sistema operativo degli smartphone di Apple, è al 27,71%.

La ragione è semplice: mentre i terminali Apple guardano a un pubblico disposto a spendere cifre ingenti – il prezzo del modello meno carrozzato si aggira attorno ai 1.000 euro - quelli Android si possono acquistare indicativamente a cifre che superano di poco i 100 euro.

Tuttavia, come confermano diversi studi di mercato, uno dei quali firmato da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), ci sono più utenti che lasciano Android per scegliere Apple di quanti facciano il contrario.

Cosa cerca chi sceglie Apple

Lo studio CIRP ha indagato tra i motivi che spingono i possessori di uno smartphone Android a migrare verso Apple. I motivi principali sono di ordine tecnico-tecnologico ma anche economico:

insoddisfazione: gli smartphone Android non erano in grado di tenere il passo con le esigenze di chi li usava anche a causa dell’invecchiamento o di carenze che influivano sull’uso

di chi li usava anche a causa dell’invecchiamento o di carenze che influivano sull’uso ricerca di nuove funzionalità

necessità sociali / comunitarie: l’uso di iMessage e di FaceTime , entrambe app native dei sistemi operativi Apple, sono molto diffuse tra chi usa un iPhone

, entrambe dei sistemi operativi Apple, sono molto diffuse tra chi usa un iPhone prezzo: tutto considerato, gli iPhone non sono più costosi dei telefoni Android di fascia comparabile.

Temi che coprono le necessità a 360 gradi le necessità d’uso di uno smartphone e che, opinabili o meno, tracciano una linea sul mercato e inducono i consumatori a scegliere per l’uno o per l’altro sistema operativo.

Ma cosa è lecito attendersi scegliendo Apple?

5 cose da sapere se vuoi passare da Android a iPhone

La prima cosa di cui tenere conto è la facilità d’uso che, tra l’altro, è uno degli elementi chiave che spinge la diffusione degli iPhone. L’interfaccia grafica più intuitiva si unisce alle funzionalità meno immediate. Per amministrare in modo ottimale Android, gli utenti sono chiamati a navigare attraverso molti menu dovendo applicare logiche di configurazione che variano a seconda degli sviluppatori delle app.

Quando si usa iOS prevale una sola logica di personalizzazione che si applica a qualsiasi applicazione e, anche quando occorre manipolare i settaggi del sistema operativo, le opportune voci dei menu sono più immediate da identificare e da usare.

Altro aspetto importante è l’aggiornamento dei sistemi operativi. Android è adottato da molti produttori di smartphone e ognuno di questi decide quale versione usare e a quali dispositivi distribuire gli aggiornamenti. Apple garantisce aggiornamenti sul lungo periodo specificando, al rilascio di ogni nuova versione di iOS quali terminali vengono supportati. Un elenco che, di norma, include quelli prodotti nel corso dei 5 anni precedenti.

La terza cosa che ci si può attendere passando a uno smartphone Apple è una migliore integrazione tra hardware e software. Apple fornisce una famiglia di hardware aggregato (si pensi, per esempio, agli AirPods o agli Apple Watch) ma, a fare la vera differenza, è la possibilità di integrarli con MacOS, il sistema operativo dei computer con la Mela.

Inoltre, la migrazione da Android a iOS è resa più facile e immediata dall’app “Passa a iOS” che consente il trasferimento del contenuto di uno smartphone Android a uno Apple e di cui parliamo sotto.

Infine, gli iPhone hanno prestazioni stabili nel tempo, raramente subiscono i rallentamenti da addebitare all’uso e all’usura dei materiali e questo, se valutato in termini economici, rappresenta un risparmio. Spendere cifre di un certo rilievo per un terminale che garantisce un ciclo di vita di 2-3 anni può valere una spesa superiore a fronte di uno smartphone che supera i cinque anni d’uso senza (quasi) colpo ferire.

Cosa trasferisce l'app Passa a iOS

L'app "Passa a iOS" è stata pensata per trasferire l'intero contenuto di un dispositivo Android. Come si legge sul sito Apple, la procedura guidata viene avviata all'accensione dell'iPhone permette di migrare:

contatti

messaggi

foto , video e album fotografici

, e album fotografici file e cartelle

impostazioni dello schermo

impostazioni di accessibilità

account email

segnalibri web

calendari

messaggi WhatsApp (anche i contenuti multimediali come video e foto)

Le applicazioni gratuite che hanno una versione sia per Android sia per iOS (come, per esempio, WhatsApp o Telegram) vengono installate sull'iPhone senza che l'utente debba intervenire.

Una volta finita la procedura di trasferimento, l'utente può installare le applicazioni che desidera dall' App Store, il negozio di applicazioni di Apple.