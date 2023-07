"Viaggio a Sorrento? Un lavoro manuale". Gli influencer all'attacco dell'Italia

L’Europa è una delle mete più apprezzate dai viaggiatori che prendono treni e aerei per ammirare le bellezze architettoniche e culturali locali. Non per tutti è così, alcuni influencer americani hanno postato video, che sono diventati virali, in cui contestano l’Italia e, in generale, il territorio europeo perché non offre determinati servizi. Le critiche sono particolarmente severe, alcune anche infondate, specialmente se si pensa di arrivare a Sorrento prendendo un solo aereo e con la massima comodità, d’altronde non stiamo parlando di fare un viaggio aNew York.

Le critiche all’Italia

Un’influencer ha titolato il proprio video scrivendo “Don’t get me wrong, I love it. But be serious this is literal manual labor not vacation” ovvero “Non fraintendetemi, amo questo posto ma a essere onesta questo è letteralmente lavoro manuale e non vacanza”. La ragazza afferma che arrivare sulla Costiera Amalfitana sia impossibile in quanto si debba prendere un aereo per Napoli e poi un treno per Sorrento con il bagagli e sotto al sole cocente. È tutto vero, ma il nostro paese è molto diverso dal territorio americano e quando si viaggia in Italia è normale che nel periodo estivo ci siano temperature molto elevate e per raggiungere determinati posti è necessario prendere diversi mezzi di trasporto questo è dovuto all’effettiva diversità del territorio dal punto di vista geografico. Niente di nuovo però, basta cercare qualche informazione su internet prima di partire. Definire “lavoro manuale“ il fatto di dover cambiare le modalità di viaggio e dover trasportare i bagagli, risulta eccessivo.

In Europa non si trovano acqua e verdure

Un altro influencer ha invece contestato il fatto che in Europa non ci sia abbastanza acqua da bere. Per questa ragione il ragazzo e l’amico, ripresi entrambi nel video, mostrano diverse borracce e affermano di averle riempite in America per sopperire alla carenza d’acqua europea. Alcuni utenti hanno commentato affermando che in Europa sia normalissimo trovare acqua ovunque e che ci sono tantissime fontanelle in mezzo alla strada e che, a differenza di molti altri posti nel mondo, nel territorio in questione sarebbe anche gratuita. Un caso analogo riguarda due influencer di origini africane che hanno fatto un video in cui simulavano un risveglio dalla tomba per ironizzare sul fatto che in Europa non ci fossero frutta e verdura nonostante Eurostat affermi che il 55% della popolazione dell'Unione Europea mangia da 1 a 4 porzioni di frutta e verdura al giorno.