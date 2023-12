Le emoji WhatsApp di Natale: ecco quali sono le più usate e cosa significano

Il Natale è alle porte, è quindi il momento opportuno per iniziare a pensare ai messaggi di WhatsApp da mandare ad amici e parenti per l’occasione. Per ottenere un risultato in grado di stupire è fondamentale avvalersi delle emoji WhatsApp di Natale, così da arricchire il contenuto dei messaggi. Ma quali sono le migliori da utilizzare? Ce ne sono molte e ognuna ha un significato diverso.

Emoji WhatsApp di Babbo Natale

Trattando di emoji natalizie è impossibile non partire da quelle di Babbo Natale. Attualmente su WhatsApp non sono disponibili soltanto quelle del classico uomo anziano dai capelli bianchi e dalla folta barba, bensì anche delle alternative.

La prima emoji e la seconda emoji, per esempio, rappresentano due “Nonne Natale” con i capelli grigi. Queste, come tutte le emoji delle persone messe a disposizione da WhatsApp, sono disponibili in più versioni: da quelle con la carnagione più chiara, a quelle con la carnagione più scura. Queste emoji possono essere usate per preparare un messaggio coi fiocchi per i propri cari, magari proprio per le proprie nonne o per le mamme.

La terza emoji natalizia è invece quella del vero e proprio Babbo Natale. Sicuramente la più versatile, può essere utilizzata per arricchire qualsiasi messaggio di WhatsApp scritto per questa occasione.

Altre emoji WhatsApp di Natale

Ovviamente le emoji WhatsApp di Natale non finiscono con Santa Claus, infatti ce ne sono anche alcune altre, forse meno scontate.

Partiamo da uno degli emblemi di questa festività: l’albero di Natale, grande protagonista insieme al presepe (di cui purtroppo non è disponibile l’emoji), pronto per custodire i regali sotto di sé fino al 25 dicembre.

C’è poi il pacco regalo, molto atteso soprattutto dai più piccoli in questo periodo. Questa emoji può essere molto utile per preparare un messaggio in cui si vuole dare un indizio di Natale. Un po’ come se si volesse dire al destinatario che un regalo prezioso lo aspetta. La sorpresa è assicurata.

Più emblematica, ma sempre collegata al tema natalizio, è l’emoji del fiocco di neve. Si sa, il Natale arriva con il freddo, e con esso anche la neve. È questo sicuramente il miglior momento dell’anno per fare le valige, partire per la montagna e godersi l’incantevole clima che soltanto questo periodo sa regalare. Se si sta mandando un messaggio Whatsapp di Natale a un amante della neve e magari degli sport che si praticano su di essa questa emoji sarà perfetta.

Altre emoji WhatsApp per le festività

Oltre alle emoji WhatsApp di Natale, ce ne sono anche altre che possono essere utilizzate per lo stesso fine: augurare un momento di serenità ad amici e parenti. Possono essere usate insieme, o anche separatamente, perché veicolano comunque un messaggio adatto a questo periodo dell’anno.

La bottiglia di spumante e i bicchieri da brindisi sono perfetti per un messaggio WhatsApp per gli auguri di qualsiasi genere. Simboleggiano infatti la festa, il buon gusto e un clima di serenità, tutto ciò che si può augurare di meglio a Natale.

Le ultime due emoji rappresentano dei festoni. Queste possono essere utilizzate sia per Natale, sia per la notte di San Silvestro, a pochi giorni di distanza, perché rappresentano a pieno il concetto di questo periodo dell’anno: la festa.