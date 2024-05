Arriva in Italia "Tap to Pay" su iPhone: come funziona il "pos” di Apple

Buone notizie per milioni di esercenti, dalle piccole attività ai grandi retailer; ora incassare sarà davvero molto più semplice. Arriva infatti anche in Italia il servizio Apple su iPhone Tap to pay, che permette di usare lo smartphone come un dispositivo Pos, per incassare i pagamenti contactless. Questo significa basta utilizzare altre apparecchiature, per incassare servirà scaricare semplicemente un'app sul proprio iPhone.

Come funzionerà

Al momento del pagamento, basterà avvicinare la carta di credito, debito o prepagata, all'iPhone, l'Apple Watch o un altro wallet digitale, all'iPhone dell'esercente e la transazione verrà completata in tutta sicurezza attraverso la tecnologia NFC.2. Basta soltanto questo per la nuova tecnologia Tap to Pay su iPhone che darà la possibilità di accettare i pagamenti ovunque ci si trovi, non necessariamente solo all'interno del proprio store.

Un successo in Europa

"T ap to Pay su iPhone ha rivoluzionato l'esperienza di checkout in tantissime tipologie di attività commerciali in Europa e in altri Paesi, e siamo felici di collaborare con le piattaforme di pagamento per supportare gli esercenti in Italia offrendo loro un modo semplice, sicuro e privato per accettare pagamenti contactless tramite iPhone e un'app iOS abilitata da un partner, senza necessità di ulteriori dispositivi ", ha spiegato Jennifer Bailey, Vice President of Apple Pay and Apple Wallet in Apple.

" Oltre 4,3 milioni di aziende di piccole e medie dimensioni in Italia svolgono da tempo un ruolo fondamentale per l'economia del Paese e, insieme a piattaforme di pagamento, sviluppatori e sviluppatrici di app e reti di pagamento, stiamo rendendo più facile che mai per le attività commerciali italiane di tutte le dimensioni accettare pagamenti contactless e continuare a far crescere il proprio business ".

Tecnologia integrata

Da oggi la nuova funzione Apple potrà essere integrata nelle proprie soluzioni iOS mettendolo a disposizione degli esercenti loro clienti. Adyen, myPOS, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp e Viva sono le prime piattaforme di pagamento a offrire da oggi Tap to Pay su iPhone agli esercenti italiani loro clienti. Presto sarà anche disponibile con Fabrick, Numia, e Sella.

Una modalità in tutta sicurezza

Utilizzando le funzionalità integrate di iPhone la transazione risulterà in estrema sicurezza per i clienti e i commercianti che la ricevono. Quando infatti viene elaborato un pagamento, Apple non conserva i numeri delle carte dei clienti né sul dispositivo dell’esercente né sui propri server.

Oltre a garantirsi un modo conveniente, semplice e sicuro per accettare pagamenti digitali, gli esercenti che scaricano l’app di Nexi sul proprio iPhone possono gestire le transazioni in tempo reale e inviare digitalmente le ricevute ai clienti, offrendo così maggiori flessibilità e velocità.