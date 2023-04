Motorola Edge 40 Pro, il telefono che si ricarica in 6 minuti

Ha novantacinque anni e non li dimostra. Motorola, con l’Edge 40 Pro, fa un altro passo importante nella storia della telefonia mobile. Quarant’anni dopo aver commercializzato il primo telefono cellulare, celebra con un’altra innovazione la ricarica ultrarapida nel vero senso della parola.

Il Motorola Ege 40 Pro è disponibile in Italia dal 4 aprile e, a una prima occhiata, appare elegante e robusto ma è grazie ha ciò che ha dentro che esprime il meglio di sé.

Motorola Edge 40 Pro, caratteristiche tecniche

Ha a bordo il chip Qualcomm Snadpragon 8 Gen 2, supportato da 12 Gb di Ram LPDDR5X e 256 Gb di storage interno. Un chip che garantisce prestazioni più elevate e riduce il consumo energetico, a ciò si accosta la Ram e la tecnologia Ufs 4.0 per lo spazio di archiviazione che permettono, grazie ai minori dispendi energetici, di compiere un piccolo miracolo per quanto riguarda la ricarica della batteria del dispositivo.

Il display da 6,7 pollici pOLED con risoluzione FHD+ ha un refresh rate fino a 165 Hz. In termini meno tecnici, questo significa che la godibilità del display è piena, ad alta definizione e con una frequenza di aggiornamento dell’immagine pensata per non affaticare gli occhi.

Il comparto fotografico prevede un obiettivo da 60 megapixel davanti e sul retro tre fotocamere rispettivamente da 50 megapixel (quella principale), 12 megapixel (teleobiettivo) e un sensore ultra grandangolare anch’esso da 50 megapixel. Una dotazione che soddisfa anche chi è esigente in materia di foto e video.

Due gli speaker Dolby Atmos e quattro i microfoni che permettono di filtrare i rumori ambientali quando si telefona, manca il jack da 3,5 millimetri, gli auricolari devono quindi essere senza filo.

La connettività, oltre al 5G, è garantita dal Wifi 6e e dal protocollo Bluetooth 5.3. Il clou, come detto, è la ricarica della batteria da 4.600 mAh.

La ricarica TurboPower

Con l’alimentatore da 125 Watt bastano 6 minuti per ottenere l’energia utile a una giornata d’uso del Motorola Edge 40 Pro. La ricarica completa necessita invece 23 minuti e garantisce un uso del dispositivo fino ad almeno 30 ore. Questo è possibile grazie anche all’uso di hardware meno esoso in termini di energia

Supporta la ricarica inversa da 5W per caricare altri telefoni o dispositivi quali gli auricolari.

Conclusioni e prezzo

Uno smartphone dotato di Android 13 che soddisfa le esigenze più alte di chi ne fa uso: si presta molto bene alla multimedialità, quindi a chi usufruisce di audio, video e gaming.

Il prezzo è di 999 euro, in linea quindi con la sua dotazione e con i prezzi attuali del mercato.