OnePlus: i 7 migliori smartphone in offerta a un prezzo speciale

La ricerca dello smartphone adatto diventa sempre più complessa, perché la tecnologia evolve e il mercato è denso di produttori: fra questi OnePlus che, negli ultimi tempi, sta proponendo numerose proposte anche per i consumatori più esigenti. Ma come orientarsi fra le varie proposte? Poiché le sigle delle parti hardware e i numeri possono dire poco, occorre fare una breve introduzione e rimettere la chiesa al centro del villaggio.

Sfatiamo un mito

Di norma si crede che il processore sia l’anima dell’hardware. Cosa certamente vera ma che, da sola, ha un senso limitato. Un buon processore corredato da una quantità non sufficiente di ram è paragonabile a un treno ad alta velocità che viaggia sui binari traballanti.

Il sistema operativo carica nella ram i dati di cui ha bisogno per eseguire un’applicazione e se questa non è sufficiente a supportare la mole di lavoro, anche il più potente dei processori ne esce ridimensionato e si trova nella condizione di attingere alla rom, ossia alla memoria di archiviazione, ben più lenta.

Avere un processore di nuovissima generazione supportato da poca ram serve a poco. Inoltre, i canali mediante i quali ram e processore dialogano sono di vitale importanza. Più canali garantiscono una comunicazione più fluida e si tratta di un aspetto tanto importante quanto la velocità di clock del processore stesso, di norma espressa in gigahertz (GHz).

È prendendo spunto da queste riflessioni che abbiamo selezionato 7 smartphone OnePlus, individuando quelli che meglio si prestano alle diverse esigenze che ognuno può avere.

OnePlus Nord 2T

È uno smartphone con vocazione per l’imaging e rivolto a chi, oltre a scattare foto e a girare video, è accanito consumatore di contenuti multimediali.

Il display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione da 2.400x1.080 pixel supporta HDR10+ ed è perfetto per chi usufruisce di contenuti video in streaming. La fotocamera principale da 50 megapixel permette di scattare foto con una risoluzione da 8.165x6.124 pixel e video in 4K (3.840.2.160 pixel). Il comparto fotografico è completato da una fotocamera anteriore da 32 megapixel e da una Ultra-wide da 8 megapixel grandangolare.

Dualsim predisposto al 5G, è dotato di Android 12 (OxygenOS 12.1), di un processore MediaTek Dimensity 1300 a 8 core (2.4 GHz), da 8 Gb di Ram e da 128 Gb di spazio di archiviazione interna.

La ricarica veloce permette di accumulare energia per un giorno in 15 minuti.

OnePlus 9 Pro G5

Uno smartphone trasversale, adatto a chi ama foto, video e gaming. Display da 6,7 pollici AMOLED con tecnologia LTPO, un’evoluzione che permette di adeguare il refresh rate al tipo di contenuto che l’utente sta guardando e che, non da ultimo, permette di risparmiare dal 5% al 15% di batteria ed è notevole, considerata la risoluzione da 3.216x1440 pixel.

Fotocamera principale da 48 megapixel, ultra-grandangolare da 50 megapixel sviluppata con Hasselblad e una vocazione per i video in 8K. Processore Snapdragon 888 Qualcomm SM8350 con GPU Adreno 660, 12 Gb di ram e 256 Gb di spazio di archiviazione. Una dotazione hardware di tutto rispetto che rende l’esperienza d’uso di Android 11 (OxygenOS) fluida e piacevole.

Ricarica veloce in 15 minuti e, grazie alle tecnologie proprietarie Warp Charge, la ricarica wireless copre il 70% della batteria in 30 minuti.

Lo stesso smartphone è disponibile anche con 8 Gb di Ram e 128 Gb di spazio di archiviazione ed è una soluzione intermedia più adatta a chi è disposto a rinunciare a un po’ di potenza pure mantenendo alto il rapporto tra qualità e prezzo.

OnePlus 10 Pro 5G

Altro smartphone OnePlus che, oltre a coprire le esigenze di chi ama la fotografia e il gaming, si rivolge a chi lavora in mobilità e necessita di uno strumento di lavoro con una velocità di trasmissione dati elevata.

Display da 6,7 pollici AMOLED QHD+ con LTPO 2.0 e con certificazione di classe A con una latenza minima. Anche in questo caso la risoluzione è da 3.216x1.440 pixel e si tratta di uno dei dispositivi mobili migliori in commercio, esclusi ovviamente quelli il cui prezzo supera abbondantemente il migliaio di euro.

Il comparto grafico con sensore da 48 megapixel (grand-angolare da 50 megapixel) permette scatti fino a 8.000x6.000 pixel e video in 8K (risoluzione 7.680x4320 pixel). Chip Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm SM8450 e GPU Adreno 730, affiancati da 12 Gb di Ram e 256 Gb di archiviazione interna. Dualsim e connettività 5G completano la dotazione di questo smartphone con a bordo Android 12 (OxygenOS 12.1)

La batteria è da 5.000 mAh, tipica dei dispositivi di fascia elevata e, anche in questo caso, la ricarica rapida permette di accumulare energia sufficiente per un giorno in soli 15 minuti.

