Perché conviene aggiornare gli iPhone con iOS 17.4.1

Dopo avere rilasciato iOS 17.4 lo scorso 6 marzo, Apple ha pubblicato l’aggiornamento iOS 17.4.1 che non introduce novità di rilievo ma si limita a correggere alcuni bug sugli iPhone.

Parallelamente sono stati resi disponibili gli aggiornamenti per altri dispositivi Apple tra i quali iPadOS 17.4.1 (per iPad) e VisionOS 1.1.1 (per i Vision Pro).

Come è solita fare, Apple non comunica immediatamente quali falle di sicurezza vengono corrette dagli aggiornamenti, questo per non favorire il lavoro degli hacker prima che tutti gli utenti abbiano provveduto a prelevare e installare gli update.

Perché installare subito iOS 17.4.1

Il primo bug che viene corretto dall’aggiornamento è l’eccessivo consumo della batteria degli iPhone lamentato da diversi utenti che hanno installato iOS 17.4.

Inoltre, è stato corretto un errore relativo alla scansione di codici QR che non ne consentiva la corretta acquisizione tramite l’app Fotocamera, problema questo riscontrato sia negli iPhone sia negli iPad.

A seguire, l’aggiornamento copre alcune lacune nella sicurezza e già questo dovrebbe essere uno sprone per non indugiare nell’istallazione, come peraltro sottolinea la stessa Apple, segnale inequivocabile della necessità urgente di aumentare la sicurezza dei dispositivi.

Come aggiornare gli iPhone

Il pacchetto pesa circa 400 MB ed è quindi consigliabile procedere all’istallazione sfruttando la copertura di una rete Wi-Fi e avendo la batteria carica almeno al 50%.

Per prelevare e installare l’update è sufficiente aprire il menu Impostazioni / Generali / Aggiornamento Software. L’iPhone procederà quindi in modo autonomo ad aggiornarsi e a fare un reboot prima di essere nuovamente utilizzabile.

L’aggiornamento può essere installato su tutti i dispositivi con a bordo iOS 17.4, ovvero a partire dagli iPhone XS (uscito nel 2018) e seguenti, fino ovviamente ai più recenti iPhone 15.

La frequenza degli aggiornamenti

Il fatto che Apple rilasci aggiornamenti con una certa frequenza non deve spaventare. Al contrario, è un aspetto positivo.

I dispositivi – a prescindere dal marchio – hanno necessità di continue correzioni che migliorano l’esperienza d’uso e chiudono le porte a falle che, di norma, vengono chiamate 0-days, a significare che il produttore o lo sviluppatore non ne sono al corrente e che procedono a sistemare non appena diventano note.

Nel caso di iOS 17.4.1, l’update dura una manciata di minuti (indicativamente 10) e, come di norma, può anche essere pianificato durante le ore notturne, cliccando su “Installa più tardi” quando – dopo avere prelevato l’aggiornamento – l’iPhone notifica all’utente la necessità di confermare l’installazione.