Cover, aggiornamenti e prezzo: ecco perché il Nothing Phone (2a) Special Edition è così amato

Il successo di Nothing Phone (2a) Special Edition non fa che replicare quanto di norma accade quando l’azienda Nothing rilascia uno smartphone: già nel 2022, ai tempi del Nothing Phone 1, le prevendite hanno raggiunto le 200mila unità ancora prima che le specifiche hardware e software fossero del tutto conosciute.

L’idea di uno smartphone costruito con materiali riciclati e capace di coniugare le performance alla sostenibilità piace molto, così come piace la politica di prezzi applicata dall’azienda britannica nata nel 2020 con l’intento di portare una ventata di aria fresca sul mercato degli smartphone e degli auricolari.

Il Nothing Phone (2a) Special Edition

Il Phone (2a) Special Edition non offre prestazioni diverse dal Phone 2a classico: monta un processore MediaTek Dimensity 7200 Pro 5G con 8 core a 4 nanometri, una fotocamera anteriore da 32 Mp e una doppia camera da 50 Mp. A corredo un display AMOLED da 6,7 pollici con luminosità massima da 1.300 nits e un refresh rate da 120 Hz. I gigabyte di Ram sono 12 e il sistema operativo, Nothing OS 2.5, si basa su Android 14.

A fare la differenza è la scocca, prodotta in una versione con colori nuovi che cambia l’estetica degli smartphone, rendendoli un oggetto cult. In termini più spicci, Phone (2a) Special Edition crea una dimensione di status symbol tanto cara ad Apple e, in misura diversa, agli aficionados dei dispositivi Google Pixel.

Insomma, Phone (2a) Special Edition ribadisce lo spirito di Nothing, nata con l’obiettivo di innovare e di proporre prodotti sostenibili. Ingredienti che si sono rivelati fondamentali e che hanno attirato centinaia di migliaia di consumatori che hanno scelto uno smartphone a suo modo iconico e in grado di garantire buone prestazioni a prezzi competitivi.

Le politiche di aggiornamento di Nothing

A concorrere al successo dei dispositivi Nothing c’è l’attenzione che l’azienda riserva ai propri clienti, aggiornando il software con costanza quasi maniacale. A testimoniarlo ci sono i 13 aggiornamenti rilasciati per il comparto fotografico nel corso di due mesi e di cui hanno beneficiato gli acquirenti del Phone (2a) classico, le cui vendite sono iniziate durante il mese di marzo del 2024.

Il prezzo del Phone (2a) Special Edition

Il Phone (2a) Special Edition può essere acquistato sul sito Nothing nella versione

con 256 Gb di spazio di archiviazione al prezzo di, anche se è lecito attendersi un’interruzione repentina delle vendite, giacché per il momento è stato prodotto in un numero limitato di esemplari.