Telefono lento e memoria piena? Ecco le 5 app da controllare (o eliminare)

Ascolta ora 00:00 00:00

Uno dei più grandi problemi dei nostri dispositivi elettronici, e in particolare dei nostri smartphone, è sicuramente la mancanza di spazio. Un difetto che va a danneggiare tutte le altre funzioni del nostro telefono: dalla batteria che si scarica più velocemente alle pagine che si caricano più lentamente, fino addirittura ad una lentezza generale del cellulare che rende difficile qualsiasi movimento. Una delle cause della memoria piena è sicuramente la presenza di applicazioni tanto superflue quanto molto pesanti.

Le app che occupano più spazio

Alcune app, infatti, occupano di più rispetto ad altre e, molto spesso, noi facciamo fatica a tenere sotto controllo questo sistema di applicazioni. Tra queste ce ne sono cinque che vengono usate quotidianamente e che, se eliminate definitivamente, potrebbero risolvere molti dei vostri problemi. Tra le applicazioni più pesanti non possono mancare quelle di messaggistica come WhatsApp e Telegram. Il motivo è presto detto: la dimensione degli audio, delle foto e soprattutto dei video che contengono vanno a intasare la memoria del nostro cellulare. Se la prima è una app molto conosciuta, nel caso di Telegram non si può dire lo stesso.

La terza applicazione più pesante è Spotify, l’app musicale più scaricata al mondo. In questo caso, a riempire la nostra memoria, sono sicuramente le playlist di canzoni offline e i file scaricati. Se non potete fare a meno di queste tre applicazioni, se il telefono è ancora molto lento nelle sue funzioni è consigliabile eliminare Snapchat, la quarta applicazione più pesante. Alcuni utenti online hanno recentemente lamentato che nei loro smartphone è arrivata a occupare anche più di 20GB a causa dei continui aggiornamenti e dei salvataggi di dati. Per gli appassionati di gaming, in particolare di mobile gaming, sarebbe il caso di eliminare Call of Duty in versione mobile, una delle applicazioni che occupa maggiore spazio in quel settore.

Come liberare spazio su Android e IPhone

Il modo esatto per velocizzare il nostro cellulare potrebbe dipendere dal nostro dispositivo. Per ripulire un telefono Android la prima operazione da fare è quella di entrare nel menù Impostazioni e poi cliccare sulle varie app. Da qui potremo svuotare la cache e disinstallare i programmi che non usiamo.

Se si tratta di un IPhone, invece, oltre a quello della rimozione delle app e dello svuotamento della cache, un modo sarebbe quello di disattivare Photo Stream, ovvero la funzione che salva automaticamente le nostre ultime 1.000 foto su tutti i dispositivi in cui abbiamo installato l’account Apple.