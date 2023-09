Cosa c'è dietro il ritiro degli iPhone 12 in Francia: la reazione di Apple

Da 24 ore la Francia ha ritirato dal mercato gli iPhone 12: la decisione è stata presa dall'Anfr (Agenzia Nazionale delle Frequenze) con un comunicato sul proprio sito web. La motivazione risiede nel " superamento del limite del tasso di assorbimento specifico (Sar) " osservato su questo modello, in parole povere c'è un'emissione eccessiva di radiazioni elettromagnetiche.

Cosa c'è dietro la decisione dell'agenzia francese

A seguito di questa scoperta, l'Anfr ha esortato la Apple a impiegare tutti i mezzi disponibili per rimediare " rapidamente a questo malfunzionamento. In caso contrario, spetterà ad Apple richiamare le copie già vendute" . I controlli di sorveglianza effettuati dal mercato delle apparecchiature radio e di controllo dell'esposizione del pubblico alle onde elettromagnetiche ha mostrato valori anomali e non conformi alle regole su 141 telefoni cellulari tra cui molti iPhone 12. Il Sar è in grado di quantificare l’energia trasportata dalle onde elettromagnetiche e che viene successivamente assorbita dal corpo umano: da qui la decisione di bloccare la vendita di questi smartphone.

Perchè gli iPhone 12 non sono conformi ai limiti EU

Nel dettaglio, i laboratori hanno scoperto che l'energia elettromagnetica assorbita, durante i test, da parte del corpo umano era pari a 5,74 watt per chilogrammo mentre il limite europeo (la soglia da non superare) è di 4,0 Watt per chilogrammo. Quando si parla di assorbimento ci si riferisce a quando lo smartphone in questione è tenuto all'interno di una tasca o in mano. " Pertanto, Apple deve immediatamente adottare tutte le misure per evitare che i telefoni interessati presenti nella catena di fornitura vengano messi a disposizione sul mercato", ha aggiunto l'Anfr. Non sono coinvolti i modelli iPhone 12 Pro, Pro Max e 12 Mini.

Cosa deve fare chi possiede iPhone 12

Chi possiede già iPhone 12 dovrà necessariamente andare nelle assistenze dedicate così da correggere, in tempo utile, eventuali problematiche del proprio smartphone in attesa che la Apple possa ritirarli. Intanto, il ministro francese del digitale Jean-Noel Barrot ha dichiarato al quotidiano francese Le Parisien che l'azienda di Cupertino, che ieri ha presentato i suoi nuovi iPhone 15, sia in grado di dare risposte concrete " entro due settimane" . S e non lo faranno, sono pronto a ordinare il ritiro di tutti gli iPhone 12 in circolazione. La regola è la stessa per tutti, compresi i giganti digitali", si legge sulla Bbc. La Francia condividerà i suoi risultati con altri enti regolatori: Barrott teme un " effetto valanga " anche su altri dispositivi venduti in altri Paesi.

La risposta di Apple