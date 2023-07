Abbigliamento sostenibile: 7 outfit donna imperdibili firmati Amazon Aware

Shopping online e abbigliamento sostenibile rappresentano un binomio vincente, affidandosi ai prodotti del marchio Amazon Aware.

Anche chi desidera acquistare capi di abbigliamento sul popolare e-commerce pensando alla tutela dell’ambiente, infatti, può fare riferimento a questo marchio ed essere certo di portare a casa prodotti dotati di certificazioni incluse nel programma Climate Pledge Friendly.

La certificazione sottolinea che ogni articolo è stato prodotto a emissioni zero, nell’ottica di favorire la sostenibilità ambientale. La moda sostenibile, infatti, comprende abiti e accessori che rispettano l’ambiente dalla produzione fino alla distribuzione, andando incontro alla crescente richiesta di capi di abbigliamento creati con il minore impatto ambientale e favorendo le migliori condizioni di lavoro.

Abiti, maglieria e pantaloni: ecco una selezione di outfit sempre impeccabili.

Abiti

Amazon Aware abito midi a polo

Ideale per l’ufficio e per il giorno, l’abito midi a maniche corte Amazon Aware si caratterizza per uno scollo a polo che lo rende sobrio e sportivo allo stesso tempo.

L’abito è realizzato in Jersey di cotone biologico, un tessuto leggero, comodo e liscio certificato Organic Content Standard (OCS) 100. Aderente sul petto e dritto sui fianchi, presenta spacchi laterali e cucitura centrale sulla parte posteriore.

È possibile indossare l’abito da solo, oppure sottolineare il punto vita aggiungendo una cintura con fibbia, accessorio perfetto per rendere unico l’outfit creato.

Guarda l’outfit su Amazon Aware.

Amazon Aware abito midi in poliestere riciclato

Leggero e setoso, l’abito midi in poliestere riciclato Amazon Aware presenta un tessuto in crêpe georgette intrecciato, che garantisce una vestibilità fluida e ariosa.

Le bretelline, lo scollo quadrato e lo spacco laterale rendono l’outfit adatto a una giornata estiva, perfetto anche se indossato di sera. Nulla vieta, inoltre, di abbinare una giacca corta o un coprispalle a maniche corte o a maniche lunghe, ideale per le serate più fresche.

Guarda l’outfit su Amazon Aware.

Maglieria

Amazon Aware canotta a costine

Capo di abbigliamento evergreen e adatto a tutte le stagioni, la canotta a costine Amazon Aware è realizzata usando materiali certificati Organic Content Standard (OCS) Blended.

Il tessuto Jersey rende la canotta morbida e liscia, mentre la scollatura rotonda e la linea aderente sui fianchi permettono di indossarla anche come sottogiacca. La canotta, inoltre, è disponibile in vari colori.

Guarda l’outfit su Amazon Aware.

Amazon Aware maglietta in cotone modal

Girocollo, maniche corte e morbida sui fianchi: la maglia in cotone modal Amazon Aware è un passe-partout in numerose occasioni.

Realizzata con materiali certificati Organic Content Standard (OCS) Blended e dotata di certificato emissioni zero da ClimatePartner, la maglia vanta una vestibilità aderente ma comoda che garantisce un’ottima capacità di movimento.

Guarda l’outfit su Amazon Aware.

Amazon Aware maglietta a costine con maniche al gomito

Realizzata in misto Tencel Modal, la maglietta Amazon Aware a costine presenta una linea dritta e semplice insieme a eleganti maniche al gomito.

Il Tencel Modal è derivato da fonti di faggio rinnovabili provenienti da foreste sostenibili certificate, prodotto attraverso un procedimento alimentato da energia rinnovabile e tecniche innovative.

Guarda l’outfit su Amazon Aware.

Pantaloni

Amazon Aware jeans cropped aderenti

Un paio di jeans a gamba dritta non devono mai mancare nel guardaroba femminile. Il modello cropped (che presenta una lunghezza che arriva fino al polpaccio) di Amazon Aware si caratterizza per una linea morbida e una vestibilità aderente sui fianchi.

È un capo di abbigliamento facilmente abbinabile con diversi modelli di scarpe, dalle sneakers ai sandali bassi o plateau, senza mai rinunciare al comfort e allo stile.

Guarda l’outfit su Amazon Aware.

Amazon Aware pantaloni aderenti in tessuto ponte

Comodità e sostenibilità caratterizzano i pantaloni aderenti Amazon Aware, realizzati in tessuto ponte morbido e traspirante. I pantaloni presentano una fascia elasticizzata in vita, che si adatta a ogni silhouette senza stringere o fasciare eccessivamente.

Il modello, caratterizzato da un mix tra viscosa, poliammide ed elastan, vanta una vestibilità ottimale e si presta bene per creare infiniti abbinamenti.

Guarda l’outfit su Amazon Aware.

