Amica fashion addicted? Ecco cosa regalarle (per stupirla)

Il Natale sta per arrivare, ed è fisiologico che ci si scervelli per il dono perfetto. Naturalmente questo approccio non riguarda tutti: è infatti riservato solo alle persone a cui teniamo e a cui vogliamo regalare qualcosa che non solo sia gradito, ma ben si sposi con la personalità di chi riceve. Per esempio: quando la propria amica è un’appassionata di moda, cosa le si può regalare?

Si può spaziare tra accessori interessanti, a volte bizzarri, qualche capo chic ma basic che si possa personalizzare in qualche modo. Su Amazon c’è solo l’imbarazzo della scelta in tal senso: qui di seguito una selezione pensata proprio per donne appassionate di moda e migliori amiche che vogliono far loro un regalo di Natale speciale.

I guanti sportivi ma chic

Guanti sportivi per una fashion addicted? Sì, se chi riceve è una persona che fa sport senza rinunciare al fascino: chi lo dice infatti che la sciatteria debba dominare sull’abbigliamento sportivo? Si può essere ben ordinati e chic anche quando si corre per la sessione di jogging quotidiano. Questi guanti da corsa Alpidex sono fatti in poliestere ed elastan, con una texture in superficie che assicura la giusta presa, sia che si stia imbracciando il proprio smartphone per selezionare la musica durante la corsa, sia per eventuali attrezzi come bastoni da walking, sia per eventuali altri sport come la moto o il ciclismo. Sono sottili e quindi sono particolarmente indicati per le giornate invernali più calde e soleggiate. Sono disponibili nei colori grigio oppure nero.

Acquista il prodotto su Amazon

Una borsa bizzarra

Se chi riceve il regalo di Natale è una donna estrosa, che ama i colori brillanti e gli accessori bizzarri, la borsa Abacus di Jw Pei è il regalo ideale. Si tratta di una borsetta a mano dalla forma rotonda, interamente rivestita in teddy color arancio. Ne esistono alcune varianti, in velluto o in tessuto verde, ma anche in ecopelle argento, bianca, marrone o nera. È molto piccola, per cui può contenere solo gli effetti personali fondamentali.

Acquista il prodotto su Amazon

Il berretto in stile Minnie

Si può crescere, e a volte sentirsi anche un po' in là con gli anni, ma questo non significa che non si può tornare più giovani o addirittura bambine nel nome della moda. È in quest’ottica che appare molto interessante il berretto targato Karl Lagerfeld: si tratta di un tessuto in maglia poliacrilica con due pompon in cima, a mo’ di orecchie da Minnie. L’accessorio è molto caldo, e va bene per chi vuole proteggere la testa nelle giornate più fredde dell’anno (e non solo). È disponibile nei colori grigio e bianco.

Acquista il prodotto su Amazon

L’abitino passe-partout

Ci sono abiti che stanno bene con tutto, che possono essere personalizzabili con gli accessori giusti, assumendo un aspetto quanto più vicino alla personalità di chi lo indossa. Tale è il mini abito aderente Trendyol, fatto in poliestere ed elastan per aderire sì al corpo, ma anche per essere il più comodo possibile. L’abito possiede uno scollo a cuore e va benissimo per le feste natalizie, da abbinare naturalmente con bijou, scarpe e borsa rossi. C’è in nero ma anche in borgogna.

Acquista il prodotto su Amazon

Le ciabatte pelose e morbide

Da un marchio cult arrivano le ciabatte più morbide e pelose che ci siano. Si tratta delle ciabatte Fluff Yeah Slide di Ugg, che sono aperte sul davanti e sul retro, lasciando quindi scoperte dita dei piedi e talloni. Niente paura però: nonostante queste parti aperte, sono davvero caldissime queste ciabatte fatte in pelle di pecora - anche se ci sono delle parti interne in gomma sintetica per la comodità. In corrispondenza del tallone c’è un cinturino elastico che reca il logo. Ci sono in una variante multicolore con le sfumature della sabbia, in grigio antracite, nero, marrone castagna, rosa pesca, verde oliva, rosa, beige, verde lime, grigio fumo di Londra.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*