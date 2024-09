Lineapelle, innovazione e stile conquistano i buyer esteri

Ascolta ora 00:00 00:00

Ricerca, stile, innovazione e nuove soluzioni di prodotto e processo hanno caratterizzato Lineapelle 104 che si è conclusa in Fiera Milano registrando la presenza di 23.800 operatori professionali - tra cui 17.573 buyer (57% italiani, 43% stranieri, provenienti da 112 Paesi) - che hanno affollato i padiglioni per scoprire le novità di prodotto e le idee innovative della manifestazione, rispondendo con una profonda vitalità progettuale a un fisiologico calo degli ingressi che rientra nelle attese conseguenze di una lunga fase economica negativa.

Sotto il profilo delle provenienze, da segnalare la minor brillantezza dei visitatori italiani, compensata da una maggior vitalità degli operatori stranieri a conferma della vocazione internazionale di Lineapelle e del suo ruolo essenziale nel connettere i top player della filiera: dai grandi gruppi e brand della fashion & luxury industry ai talenti emergenti e alle start up più innovative. In particolare, risultano significative le performance degli operatori in arrivo da Stati Uniti, Cina, India, Polonia, Brasile, Messico. In flessione Francia, Spagna, Germania.

Grande attenzione da parte degli espositori (1.261 tra concerie, produttori di accessori, componenti, tessuti e materiali sintetici, provenienti da 43 Paesi) allo sviluppo di proposte orientate alla valorizzazione della naturalità e alla costante innalzamento del livello qualitativo dei prodotti. In termini di destinazioni, nel contesto di un panorama manifatturiero che sconta un consistente rallentamento, la previsione è che il primo mercato a ripartire sarà quello della pelletteria di fascia alta.

Da sottolineare che la visione innovativa della manifestazione è stata enfatizzata anche dalla sinergia con Simac Tanning Tech, il salone internazionale della tecnologia per i settori della conceria, della calzatura e della pelletteria che ha celebrato il traguardo dell’edizione numero 50 nel segno dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità e ha registrato 9.000 visitatori a conferma di quanto l’evento abbia saputo accendere i riflettori sull’eccellenza del made in Italy.

Eccellenza riconosciuta anche a livello internazionale, come dimostrano il 44% di presenze estere e il 26% di espositori (su 316) da fuori Italia, provenienti da oltre 20 Paesi.

La prossima edizione di Lineapelle si svolgerà, sempre a Fiera Milano Rho, dal 25 al 27 febbraio 2025 e sarà dedicata alla stagione estiva 2026.