Outfit a strati, poncho e impermeabili: cosa mettere in valigia in autunno

Partire in autunno non è semplice, più che altro perché non si sa cosa portare in valigia, soprattutto se si deve stare a lungo lontani o lontane da casa. Il meteo è assai variabile e quindi nella valigia occorre mettere un po’ di questo e un po’ di quello, immaginare come vestirsi a strati ogni giorno per adattarsi alle bizze di sole, nuvole, vento e pioggia. Alcuni consigli sui capi e gli accessori per look femminili da scegliere su Amazon, perfetti per quando ci si sposta in autunno, anche solo per andare nella regione più vicina.

La giacca imbottita

Per proteggersi dal vento o dalle prime temperature basse della stagione, soprattutto negli orari serali, si può optare per la giacca trapuntata di Only. È fatta in nylon, ha il cappuccio, ed è disponibile in tantissimi colori per incontrare il gusto di ognuno: nero, cioccolato, beige, salvia, rosa, rosa antico, rosa pesca, carta da zucchero, rosso, blu, verde, giallo, cammello, ghiaccio, verde oliva e ardesia.

La maglietta personalizzabile

Quando si indossa una maglietta bianca, si sa, non solo si adatta con tantissimi altri capi, ma può essere infinitamente personalizzabile con accessori differenti. Questa maglia da donna di Benetton ha la scollatura rotonda, le maniche lunghe, è fatta in 100% cotone. Inoltre si può acquistare anche in altre nuance, ovvero blu, grigio e nero. E la si può indossare da sola o sotto una giacca, sia a doppio petto sia un qualunque giubbino.

Il maglioncino casual

Non è propriamente un capo sportivo, ma non è neppure elegante: può essere indossato con jeans o gonne casual il maglioncino di Amazon Essentials con girocollo e maniche lunghe. È fatto in 100% cotone, quindi non è né leggero né troppo pesante. La maglia è intrecciata, come vogliono le ultime tendenze. I colori disponibili sono diversi: blu, bianco, antracite, grigio chiaro, talpa, nero, rosa corallo, verde scuro, cammello, verde oliva, carta da zucchero, vinaccia, rosa, rosso, vermiglio, salvia, mattone, oltre che alcune fantasie a righe.

I jeans skinny

Analogamente, anche un paio di jeans skinny possono essere abbinati a molto altro, come camicette, top, magliette e maglioni di tutte le dimensioni. Qui siamo di fronte a un modello e a un marchio di collaudata qualità, ovvero i Levi’s 311, che sono fatti in cotone, poliestere ed elastan. Ci sono in qualunque sfumatura si desidera, a partire dal classico blu lavato, ma soprattutto dal celeste più chiaro al nero.

Gli stivaletti impermeabili per tutti gli outfit

La pioggia può sorprendere sempre: in viaggio si vorrebbero portare con sé tutte le calzature della propria scarpiera, ma naturalmente non è possibile e spesso si deve ripiegare su un solo paio che sta bene con tutto e in autunno protegge anche dalla pioggia. Come gli stivaletti Chelsea di Geweo, che sono quelli classici, lisci e con gli elastici laterali per essere calzati più facilmente. Questo modello presenta anche un piccolo tacco di 3 centimetri, che assicura una corretta postura per la spina dorsale. Ci sono neri, grigi, marroni, bianchi, rosa e anche a pois, per chi non vuole rinunciare a essere autoironica anche sotto la pioggia.

Il poncho impermeabile

Allo stesso modo può tornare molto utile il poncho impermeabile di SaphiRose, che ha il cappuccio ed è fatto in poliestere. Viene venduto con un’apposita custodia, che consente di ripiegare opportunamente questa mantella per riporla in borsa e occupare il minor spazio possibile. C’è nelle sfumature azzurro, giallo, rosa shocking, grigio scuro, nero, salvia, viola, oltre che simpatiche fantasie a pois e una arcobaleno.

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*

