Trolley Samsonite e altri accessori per viaggiare: 8 migliori proposte

Viaggiare significa visitare luoghi vicini e lontani che si desidera conoscere. Ma per farlo si ha bisogno di portare con sé un po’ della propria vita quotidiana sotto forma di abiti ed effetti personali più vari. Perché la comodità occorre anche in viaggio e quindi si ha sempre necessità di valigie, trolley e accessori che permettano il suo raggiungimento: con Amazon si possono trovare tante offerte interessanti in tal senso.

Il trolley ampio ma leggero

Il trolley Citybeat di Samsonite è molto ampio, ma al tempo stesso presenta un peso ridotto: il che torna utile in fase di imbarco in aeroporto. È dotato di paraspigoli e di un lucchetto, inoltre all’interno ci sono diversi scomparti per poter tenere tutto in ordine: in questo modo è adatto a portare insieme gli effetti personali di una coppia o di un genitore con il figlio, o magari due amiche che vogliono viaggiare leggere. È in color blu petrolio, molto elegante.

Il set ecosostenibile

È molto particolare il set di tre trolley - di misure diverse - Hyperspeed di American Tourister: il tessuto interno è in un materiale ricavato dal riciclo delle bottiglie di plastica. I tre trolley presentano diverse tasche e scomparti e sono dotate di lucchetti. Il colore è combat blue, il che rende questi bagagli abbinabili a tutti gli stili di abbigliamento.

Il trolley rigido

C’è chi preferisce viaggiare con un trolley rigido, perché sente che i propri effetti personali possano essere maggiormente al sicuro dagli urti. Il modello India di Roll Road è perfetto per chi cerca quindi una maggiore stabilità nel proprio bagaglio. È molto resistente e possiede quattro doppie ruote multidirezionali, che lo rendono molto maneggevole. È in color antracite.

La borsa per i completi e gli altri accessori importanti

Se si deve viaggiare per lavoro o si deve trasportare un abito o un completo senza sgualcirlo, torna molto utile la Premium Garment Bag di Amazon Basics. Si tratta di una valigetta morbida e pieghevole in poliestere blu, che può contenere fino a 3 abiti o completi, con i relativi accessori - scarpe comprese. All’interno ci sono delle tasche per mantenere tutto in ordine e la tracolla è regolabile e rimovibile, per indossare questa borsa come si preferisce.

La valigia-beauty che diventa bagaglio a mano

Perfetta per trasportare i trucchi e i prodotti per l’igiene, ma anche le carte di credito, i soldi, le chiavi, lo smartphone e il tablet. Il beauty Galaxy di Movom in color turchese è una valigetta decisamente versatile: è fatta in un materiale plastico che prende il nome di acrilonitrile butadiene stirene (Abs), ed è leggero e resistente. All’interno ci sono degli scomparti e perfino uno specchio. Si può portare a tracolla oppure adattarla a un carrello o a un trolley.

La borsa per bambini

Quando si viaggia con figli e nipoti in tenera età, è necessario trasportare alcuni oggetti per loro, da quelli per l’igiene a qualche piccolo gioco. Diventa tutto più facile (nonché divertente) con la borsa a tracolla Baby Shark di Next Door, che prende il nome dalla canzoncina per l’infanzia su una famiglia di squali e può essere agganciata anche questa a un carrello o a un trolley.

La bilancia da viaggio per stare tranquilli

Si vuole volare low cost ma si teme per il peso dei propri bagagli? Niente paura, perché tutto può essere previsto per tempo con la bilancia digitale Travelite, che possiede un display luminoso che indica la stazza delle proprie valigie e quanto si è stipato al loro interno. È dotata di cinturini in nylon e può controllare valigie dal peso compreso tra 40 e 100 chilogrammi.

