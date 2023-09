Scarpe e stivaletti antipioggia per lui e lei: i migliori modelli

La pioggia è in molti luoghi d’Italia un passaggio obbligato in autunno: in alcune città e paesi è solo un fenomeno passeggero, mentre altrove è una costante. Ma la pioggia non ferma la routine di una persona: bisogna andare al lavoro, portare o andare a prendere i bambini da scuola oppure nelle altre attività in cui sono impegnati. Non si può, semplicemente, mettere in pausa la propria vita a causa delle precipitazioni. E allora cosa si può fare? La soluzione migliore è indossare scarpe e stivali antipioggia: ci sono tanti modelli e in particolare su Amazon c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Calzature antipioggia per lui

Un classico senza tempo

Non sono molto particolari e vanno bene con tutti i look gli stivali da pioggia per uomo neri Helly Hansen Nordvik 2. Fatti in gomma, con una fodera sintetica, rappresentano un grande classico per i giorni di maltempo. Disponibili anche in color blue navy e in un simpaticissimo giallo, per chi vuol essere autoironico e un po’ retrò.

Per essere rock anche sotto la pioggia

Ricordano molto gli stivaletti da rocker classici le scarpe Chelsea di Geweo. Si infilano facilmente, grazie ai grandi elastici laterali e sono fatti appunto in gomma ma foderati in tessuto. Si possono acquistare anche in altri colori e in diverse taglie (anche da donna): le sfumature presenti sono bianco, grigio, marrone e rosa.

Sentirsi al sicuro

Quando la pioggia è battente e l’acqua è alta non c’è niente di meglio che un paio di stivali antipioggia che arrivano alle ginocchia, per evitare di bagnarsi nei propri spostamenti quotidiani. Gli stivali Dunlop Protective Footwear Pricemastor sono fatti in Pvc con una fodera sintetica all’interno. Ci sono neri, bianchi o i più classici verdi.

Sportivi e di tendenza

I Men's Dee Safety Boots, sempre prodotti da Dunlop, sono più bassi del precedente modello, ma non meno protettivi o belli. Anche la composizione è la stessa, cambia solo il modello, che richiama un po’ gli stivali da cowboy.

Calzature antipioggia per lei

Stivali eleganti

Hanno un taglio molto elegante e ricordano stivali che si indosserebbero normalmente per uscire la sera. Gli stivali Hunter Original Tall sono alti fino al ginocchio e hanno un piccolo tacco: niente paura, si riesce a restare in equilibrio anche in mezzo alle intemperie. Sono fatti in gomma e hanno una fodera sintetica. Inoltre si regolano all’inizio del polpaccio con una fibbia che li rende adatti a diverse persone.

La comodità sempre

Gli stivaletti Crocs Freesail Chelsea Boot possiedono la comodità di un marchio conosciuto proprio per il suo comfort: abbandonati i sabot da casa (o da lavoro, per chi svolge un mestiere nella sanità), queste calzature diventano le preferite nei giorni di pioggia. Sono in gomma ma all’interno sono sfoderati e quindi si possono indossare in autunno, ma in inverno per evitare che risultino freddi vanno messi con calzettoni super caldi.

Molto chic

Gli stivaletti pelosi e imbottiti sono caldi, comodi e bellissimi ma si inzuppano facilmente. Così l’azienda che è diventata famosa per questi modelli ha realizzato gli Ugg Classic Clear Mini: in pratica si tratta dei normali stivali bassi in lana e gomma, che sono stati rivestiti interamente con una protezione per la pioggia o per la neve, in modo da impedire all'umidità di penetrare e venire a contatto con il piede. Sono disponibili in alcune fantasie, più i colori beige, nero, rosa ibisco, giallo limone, rosa shocking e giallo zolfo.

Per essere sempre in ordine

Gli stivali da gomma Beck Fashion sono talmente belli da poter essere indossati sia sotto la pioggia che al lavoro o durante un’uscita con le amiche: fanno apparire sempre in ordine. Sono fatti in gomma sintetica e hanno una fodera in tessuto, in più sono dotate di un piccolo rialzo per coloro che proprio non sanno rinunciare neppure a un piccolo tacco.

