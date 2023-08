Stivaletti Dr. Martens e anfibi (in offerta) da acquistare adesso per l’autunno

Chi ama comprare in saldo lo sa: si prova a scegliere ora per quello che occorrerà in futuro, nelle prossime stagioni. E acquistare dei prodotti autunnali o invernali è molto più conveniente in estate. Questo vale sia per l’abbigliamento che per le calzature. Con un vantaggio per queste ultime: se si è adulti, il numero di scarpa non cambia nel tempo, e quindi è più facile compiere acquisti a lungo termine.

Su Amazon ci sono diversi modelli di anfibi e stivaletti per tutti i gusti, in offerta: si tratta per lo più di modelli da donna, ma sono dotati di uno stile unisex e quindi se si possiede un numero piccolo possono essere indossati da tutti. Basta solo scegliere il proprio modello preferito, cliccare sul numero giusto ed essere pronti ai tragitti più vari, dalla città alla montagna, in attesa del frescolino tipico dell’autunno.

Dr. Martens 1460

Negli anni ’90 erano il must have di un’intera generazione che ascoltava la musica grunge, indossava camicie scozzesi - le ragazze su abitini con fantasie provenzali - sognava Seattle tra un classico della letteratura e l’altro tra i banchi di scuola. Naturalmente si tratta dei Dr. Martens 1460, i mitici anfibi neri a 8 buchi versatili da indossare con i jeans ma anche con le gonne. Sono fatti in pelle e hanno le stringhe, oltre una suola in gomma adatta ad affrontare molti tipi di terreno.

Timberland Linden Woods

Anche questi stivaletti Timberland Linden Woods rappresentano un viaggio nel tempo per molti. Per alcuni sono modelli simili ad altri già indossati negli anni ’80, quando andavano di moda i paninari, si rideva per Enzo Braschi al Drive In, e la Milano da bere era un sogno per tutti gli adolescenti. Queste calzature sono fatte in pelle e nubuck, e anche in questo caso si chiudono con le stringhe e presentano una suola in gomma perfetta per ogni tipo di terreno. Sono in color marroncino e quindi possono completare gli outfit più disparati.

Geox Iridea

Ci sono calzature che costituiscono dei passe-partout nella propria scarpiera: sono quelle calzature che stanno bene con tutto e in moltissime situazioni. Gli stivaletti Geox Iridea in color cammello sono l’ideale per le lunghe passeggiate nella natura ma anche per uscire a fare shopping in città e perfino per andare in ufficio. Hanno i lacci, ma lateralmente presentano anche una chiusura con cerniera: in questo modo, quando si sono regolate le stringhe, si possono indossare e togliere usufruendo dall’apertura laterale. Sono in pelle scamosciata e hanno il tacco di gomma.

Clarks Orinoco Spice

Sono molto interessanti le Clarks Orinoco Spice. Come accade per tutte le calzature di questa lista appartengono a un marchio noto e affidabile e in questo caso si presentano in un modello di colore nero indossabile con ogni condizione meteo, grazie alla suola in gomma e all’utilizzo della pelle all’esterno. Si indossano con le stringhe e sono molto comode, perfette per chi deve indossarle per molte ore al giorno.

Ecco Soft 7 W Tred

C’è chi desidera possedere e indossare calzature che abbiano uno stile versatile sì, ma tendente al casual. Sono molto sportivi ad esempio gli scarponcini Ecco Soft 7 W Tred, che si aprono e chiudono lateralmente con una zip, ma sono dotate di lacci. Esternamente sono in pelle, ma hanno la suola in gomma e una calda fodera in lana per le giornate più fredde: com’è noto, la lana è infatti un ottimo isolante termico.

