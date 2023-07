Over 65 come preparare la valigia e i must have irrinunciabili

Over alle prese con le vacanze e l'organizzazione della valigia: un'operazione delicata che anticipa la partenza stessa, dove si mescolano amabilmente attesa, entusiasmo e voglia di relax. Prima di decidere quale look sfoggiare è fondamentale stilare una lista con tutti gli articoli che non possono di certo mancare, e in funzione della destinazione finale.

La valigia dovrà risultare comoda, pratica da trasportare, leggera e in linea con gli standard di viaggio, in particolare se si viaggia con l'aeroplano, dove misure e peso sono due elementi da non sottovalutare. Organizzare il tutto nel modo giusto è il segreto per realizzare una valigia ben bilanciata, così da ricavare anche un po' di spazio da dedicare all'acquisto di qualche souvenir. Ecco i must have da non dimenticare.

Valigia, qualche scegliere

Per una vacanza rilassante senza fatiche intuili, gli over amanti dei viaggi devono puntare all'acquisto di un bagaglio che sia pratico e comodo, in particolare se la vacanza è composta da diverse tappe e voli da prendere, oppure da continui cambi di alloggio. Per questo una valigia compatta è sempre la soluzione utile, magari in abbinamento a un bagaglio a mano così da distribuire prontamente i pesi. La valigia dovrà risultare resistente, facile da chiudere e da manovrare. Senza dimenticare di applicare o agganciare l'etichetta esterna con nome, cognome e numero di telefono. Chiudendo il tutto con un pratico lucchetto con combinazione.

Abiti e accessori

La lista è la soluzione giusta per organizzare efficacemente la valigia, scegliendo abiti e accessori in base al luogo di destinazione: che sia mare, campagna, montagna, oppure barca a vela o città. Considerando la stagione e il meteo, oltre alla tipologia di alloggio dove soggiornare. In questo modo sarà facile scegliere cosa inserire nella valigia, partendo da una serie di abiti facili da combinare e per questo comodi. Basta disporre tutto sul letto, o sopra una superficie ampia, così da monitorare tutti gli articoli verificando anche la correttezza delle combinazioni cromatiche.

Si parte scegliendo i must have ovvero gli indumenti intimi, seguiti dal piagiama o dal capo di abbigliamento solitamente utilizzato durante la notte. Non bisogna dimenticare le scarpe, preferendo quelle comode e fittanti. Da non tralasciare gli accessori come gli occhiali da sole, una cintura, collane e bracciali per le uscite, oltre a un capo più pesante per la sera oppure una giacca. Per quanto riguarda gli abiti meglio sceglierne pochi ma mirati, e in particolare selezionandone alcuni eleganti per le occasioni speciali.

Come riporre tutto in valigia

Tutto ciò che si può arrotolare o compattare troverà spazio nella valigia, lasciandone altrettanto per gli altri articoli, partendo da calzini, pigiama, pantaloni, gonne, magliette e maglioncini. Scarpe o oggetti voluminosi andranno inseriti per primi accanto alla zona delle ruote, seguiti dagli indumenti ben arrotolati, per poi riempire i lati lunghi con l'intimo e le calze. Non si può però partire senza alcuni oggetti indispensabili: il beauty, l'attrezzatura elettronica e una busta con i documenti.

Nel caso del beauty dovrà risultare piccolo ed essenziale con i prodotti di base, con oli e creme travasate negli appositi contenitori se si viaggia in aereo. All'interno va inserito anche spazzolino, dentifricio, spazzole o pettini, un mini set per trucchi, prodotti struccanti e salviette umidificate. Gli abiti e le giacche, non arrotolabili, vanno riposti all'interno delle tasche della valigia o sopra il resto degli abiti. È sempre consigliato avere anche un mini kit per il primo soccorso, con medicine e cerotti, e un kit per il cucito. Altro elemento fondamentale è la borsa per la parte tecnologica, come computer, cavi di alimentazione, caricabatterie, tablet, e una busta dove riporre le copie dei documenti di viaggio, dell'assicurazione ed eventuali combinazioni del lucchetto. Questi due vanno sistemati magari nel bagaglio a mano a portata di utilizzo, magari insieme a un bel libro da leggere.