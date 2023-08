Come vestirsi in montagna d'estate? 6 capi per lei da mettere in valigia

Andare in montagna esige che ci si abbigli adeguatamente per l’occasione. Che si tratti di una semplice passeggiata, di un’escursione, trekking o mountain biking, i vestiti e le scarpe che si indossano devono essere comodi e permettere i movimenti adatti all’attività all’aria aperta in cui ci si appresta a essere impegnato. Il punto di partenza della propria ricerca possono essere questi capi presenti sulla piattaforma Amazon.

I sandali da donna per il trekking

Si tratta di sandali aperti e sportivi traspiranti, adatti a escursionismo e trekking: bisogna però ricordare che su determinati terreni è importante indossare contestualmente i calzettoni per evitare i pericoli legati a eventuali insetti e parassiti. I sandali Dannto in un allegro color rosa shocking sono progettati e costruiti in gomma e tessuto in modo da mantenere ferma la caviglia (e quindi prevenire gli infortuni) e sono anche antiscivolo. Sono disponibili anche in altri colori come rosa, verde giada, lilla, nero e grigio.

La maglietta da donna per tutti i movimenti

La t-shirt con logo Cmp è dedicata alle donne che hanno bisogno della massima libertà di movimento quando svolgono le proprie attività preferite all’aria aperta in montagna. Si tratta di una maglietta in tessuto tecnico, poliestere nello specifico: è disponibile nei colori azzurro, rosso, giallo, e gli immancabili bianco e nero.

I pantaloni da jogging

In montagna si ha bisogno di indossare pantaloni dal taglio comodo, come i pantaloni cargo Libin, che, essendo fatti in poliestere ed elastan, sono traspiranti e leggeri, oltre al fatto che si asciugano in fretta dopo il lavaggio. Il tessuto inoltre rappresenta un’importante protezione dai raggi Uv, oltre che all’umidità perché è anche resistente all’acqua. Le tasche di questo modello cardo permettono di portare piccoli effetti personali con sé anche durante le escursioni. Sono disponibili in diverse tinte, tra cui alcune nuance di grigio, verde, blu, lilla, beige e bianco.

I pantaloni convertibili

In montagna il paesaggio può cambiare spesso e un capo convertibile, come questi pantaloni Hiauspor possono risultare molto utili. Si tratta di pantaloni da escursionismo in poliestere ed elastan, con le gambe che possono essere messe da parte, passando così da pantaloni lunghi a bermuda. Hanno la vita alta e sono un modello cargo: significa che sono dotati di tasche in cui inserire piccoli oggetti personali come per esempio lo smartphone. Il tessuto è elasticizzato e leggero, e si asciuga velocemente dopo il lavaggio. Ci sono nei colori beige, blu, nero, grigio e verde militare.

I pantaloncini da biker

Per chi fa mountain biking sono fondamentali i pantaloncini da biker, come questo modello Cotop a vita alta - che comunque vanno bene anche per altri sport, come la corsa, lo yoga o le attività al chiuso, come per esempio tutte quelle che si effettuano in una palestra. I pantaloncini sono in tessuto sintetico morbido ed elastico e il modello presenta una taschina per metterci lo smartphone. Sorretti da una pratica fascia elastica in vita, questi pantaloni da biker molto aderenti permettono tutti i movimenti necessari mentre si va in mountain bike o altro. Sono disponibili nei colori nero e rosso.

Il cappello pieghevole

Molte delle escursioni in montagna avvengono in estate e può darsi che il sole picchi duro. E allora come ci si protegge? Semplice: ci si avvale di un cappello da pescatore in cotone, come questo modello pieghevole a marchio Yuccer. Si tratta di un berretto in nylon che protegge dai raggi Uv e possiede una rete traspirante che permette di rinfrescare la testa. Ha un design ergonomico con una cintura interna e una doppia rete antisudodre. Va bene se ci si acconcia i capelli in coda di cavallo, perché è presente un apposito foro per stare più comodi. Si ripiega in borsa senza deformarsi e può essere quindi trasportato dappertutto. Lo si trova nei colori rosa, beige, bianco e nero.

