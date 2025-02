Molino Dorino, un senzatetto muore per il freddo

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora un vittima della povertà e del freddo. Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto la sera scorsa poco prima delle 20, nella periferia Ovest della città, nelle vicinanze della fermata del metro di Molino Dorino poco distanze dagli edifici della Motorizzazione civile. Il corpo senza vita è stato notato da un passante in un'area verde alle spalle di via Cilea. L'uomo - a quanto risulta dai primi accertamenti dei carabinieri - sarebbe un anziano, di nazionalità egiziana, che viveva in una baracca all'interno dello stesso parco in cui è stato trovato morto.

Una tragedia che segue quella, poco più di una settimana fa, quando sempre un senzatetto di 62 anni era stato trovato senza vita nei pressi di un supermercato in via Saponaro nella zona del Gratosoglio. Anche in quel caso era stato un passante a dare l'allarme, dopo averlo visto immobile per troppo tempo: all'arrivo dei soccorsi, però, non c'era più nulla da fare.

Quella dei senzatetto è una emergenza che si ripropone ogni inverno in città, nonostante il Comune metta a punto un piano antifreddo che serve proprio a scongiurare tragedie come queste, un dispositivo salvavita che offre riparo a chi non ha una casa e cerca di agganciare le persone in difficoltà che però spesso rifiutano ricovero e assistenza.

A disposizione vengono attrezzate strutture di emergenza come i mezzanini di alcune stazioni del metrò, posti letto gestiti da alcune associazioni di volontariato e raccolte di coperte e abiti che vengono poi distribuiti a chi dorme in strada.