“Gli afroamericani vanno educati”: Hulk Hogan ed ex moglie banditi dal wrestling

Hulk Hogan, la leggenda del wrestling, e la sua ex moglie Linda, non potranno più prendere parte agli eventi organizzati dalla All-Elite wrestling. La donna infatti, attraverso Twitter, aveva postato commenti critici riguardo agli ultimi disordini di ordine pubblico avvenuti a Minneapolis in seguito alla morte di George Floyd. L’uomo, un afroamericano, era morto lunedì 25 maggio, dopo che l’agente di polizia Derek Chauvin, si era inginocchiato sul suo collo per almeno sette minuti, mentre era ammanettato e sdraiato a testa in giù sulla strada. Nemmeno le parole pronunciate da George “non posso respirare” avevano indotto il poliziotto ad alzarsi. Da quella tragedia sono poi nati tafferugli in giro per gli Stati Uniti.

Il post incriminato

“Guardo le foto dei saccheggi e sono tutti afroamericani: non sono certa che il furto e il saccheggio siano il modo migliore per ottenere giustizia, se vogliono essere ascoltati devono essere educati”, questo il commento postato su Twitter da Linda, incriminato dalla maggior parte degli utenti e poi cancellato dalla donna. Proprio queste parole hanno portato Tony Khan, capo della All-Elite Wrestling e comproprietario della squadra di calcio inglese Fulham, a bandire Linda ed ex marito da tutte le manifestazioni e gli eventi futuri. Sul perché anche la leggenda del wrestling, Hulk Hogan, suo ex consorte, sia stato bandito a sua volta, non è stato spiegato. Anche se un’idea, guardando il passato della star, ce la possiamo anche fare.

I precedenti di Hulk Hogan