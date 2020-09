Anche la Regina Elisabetta è in crisi a causa del Covid. Danni per 100 milioni di sterline

Il Covid-19 non ha messo solo in ginocchio la salute di tutta la popolazione mondiale, ha inscenato anche una crisi economica e sociale senza precedenti. E fin da ora, cominciano a fari sentire le prime problematiche. A traballare sono anche e soprattutto le casse della regina Elisabetta, colpite duramente dalla crisi da coronavirus. La sovrana ha subito diverse perdite. E queste perdite, non sono legate solo ai grandi eventi in programma che, purtroppo, sono stati rimandati a data da destinarsi, ma dipendono anche dalla chiusura al pubblico di tutti i punti di interesse turistico. La chiusura delle stanze di Buckingham Palace e di altre residenze storiche hanno creato diversi danni ai conti della famiglia e della Regina. Gli esperti affermano che le perdite stimate si avvicinano ai 100 milioni di sterline, ovvero più di 11 milioni di euro.

Un danno senza precedenti che getta nello scompiglio la famiglia e tutto il royal staff. La stima delle perdite è stata pubblicata dalla Historic Royal Places, l’organizzazione che si occupa della gestione di tutte le residenze aperte al pubblico della Regina Elisabetta. Una perdita così ingente, ovviamente, si rifletterà sui dipendenti di palazzo, i quali saranno costretti a lasciare i loro incarichi. Una crisi del genere non si era mai vista all’interno di una famiglia reale come i Windsor, ma purtroppo gli effetti di questo virus insidioso sono impossibili da prevedere. Si crede che, nel corso dei prossimi mesi, la sovrana dovrà fare a meno di 86 membri del suo staff, ma i numeri sono destinati ad aumentare. Una scelta forzata e non voluta, messa in moto per fermare la grave emorragia dei conti reali, e sperare di contenere i costi in attesa di tempi migliori.

Le perdite comunque non sono legate solo ed esclusivamente alla pandemia da Coronaviris. Per via della Brexit, la regina Elisabetta si troverà con una riduzione delle finanze monarchiche, dato che gli accordi siglati dal governo eliminano importanti fondi per la agricoltura, ricevuti tutti gli anni da Bruxelles. Eppure, nonostante le difficoltà, fonti ben informate fanno sapere che la sovrana non è affatto preoccupata. Anzi, è convinta che riuscirà a superare anche questo brutto momento. Il suo team infatti sta mettendo in atto un piano per incrementare la presenza di turisti e aprire al pubblico anche le dimore reali non occupate, come la Torre di Londra. Per il momento la sovrana può contare su un fondo personale di 400 milioni di sterline.