Biden si sottopone al vaccino in diretta: "Non c'è nulla da temere"

Il presidente eletto Joe Biden, che giurerà il prossimo 20 gennaio, è vaccinato. L'esponente dei democratici si è sottoposto al vaccino insieme alla moglie Jill, che presto diventerà la nuova first lady della Casa Bianca. Il duo presidenziale ha scelto di vaccinarsi in diretta televisiva. Durante questo periodo, c'è forte dibattito sul fatto che i politici, anche per dare il buon esempio, debbano mostrare ai loro elettori di essere favorevoli alla vaccinazione. Un atteggiamento che servirebbe anche a convincere gli scettici.

Joe Biden ha anche voluto con dire l'episodio con delle dichiarazioni. Il fresco vincitore della competizione presidenziale americana ha detto che il mondo deve tanto ad alcune categorie di persone: "Gli scienziati e le persone che sono riuscite a raggiungere questo risultato, chi ha lavorato in prima linea". Un elogio, quindi, tanto alla ricerca scientifica, che ha lavorato sul vaccino in tempi record, quanto ai tanti medici ed infermieri che ogni giorno sono costretti ad affrontare pazienti che hanno contratto il Covid-19 nei reparti, rischiando peraltro più di altri di essere contagiati in prima persona.

Il presidente uscente Donald Trump, dal canto suo, ha contratto il Covid-19 nel corso delle ultime fasi della campagna elettorale. Trump, che è accusato da sinistra di aver gestito male la pandemia e le sue conseguenze, ha rivendicato l'operazione correlata allo sviluppo del vaccino in tempo breve, e oggi sembra intenzionato a continuare a guidare quantomeno questa prima fase di distribuzione delle dosi. Com'è noto, del resto, la democrazia americana prevede che, anche nel corso della fase di transizione dei poteri, il governo resti in carica con tutti i poteri del caso. Biden ha comunque riconosciuto all'amministrazione repubblicana "qualche merito", mentre Trump si ascirve il risultato raggiunto con la strategia che ha portato al vaccino: Biden ha detto che i repubblicani hanno "fatto partire" la vaccinazione, così come riportato dall'Adnkronos.

L'ex vicepresidente di Barack Obama, dal canto suo, ha giudicato il momento della somministrazione del vaccino come "semplicemente fantastico". Questo per sottolineare l'enfasi con cui Joe Biden si è mostrato dinanzi alle televisioni americane, che hanno ripreso il tutto. Il prossimo presidente degli Stati Uniti ha quindi rivolto un invito ai cittadini, facendo presente come il sottoporsi al vaccino sia non utile ma necessario per uscire dal quadro pandemico che ha peraltro destrutturato buona parte dello stile di vita occidentale.

Proprio in questi giorni, Joe Biden ha iniziato a comunicare ufficialmente le nomine relative all'esecutivo che lo accompagnerà in questo suo primo mandato da Commander in Chief. C'è attesa per le caselle che devono ancora essere riempite, ma Biden ha già fatto qualche nome di spessore. Pete Buttigieg, ad esempio, ex candidato alle primarie dei Democratici, ricoprirà l'incario di Capo di Dipartimento dei Trasporti. L'equivalente, per farla breve, del nostro ministro dei Trasporti. Più in generale, Biden sta nominando un esecutivo progressista, composto anche da molte donne e tagliato per lo più sulle istanze ambientaliste. Poco spazio, in ogni caso, dovrebbe essere riservato alla sinistra massimalista di Bernie Sanders.