Il lavoro dei sogni esiste: 80mila dollari l’anno per mangiare dolci

Guadagnare una valanga di soldi per mangiare dolci e caramelle. Il tutto, per di più, stando seduti comodamente a casa. Un lavoro da sogno che ingolosirebbe, è il caso di dire, un po’ ognuno di noi. Eppure quello che sembra solo una suggestiva fantasia provocata dal desiderio di trovare un impiego comodo e ben pagato è pure realtà.

L’azienda canadese Candy Funhouse, che ha sede fuori dalla città di Toronto, è alla ricerca di un "Chief candy officer", una posizione che richiede anche di essere il "capo tester del sapore". Mangiare leccornie e dare un giudizio sul sapore permetterà al fortuna vincitore della selezione di guadagnare una cifra che si aggira sugli 80mila dollari.

L’offerta di lavoro, resa nota dalla Cnn, è seria. Del resto la Candy Funhouse, guidata da quattro fratelli tra i 20 e i 30 anni, nell'ultimo anno e mezzo si è affermata divenendo una realtà conosciuta nel Paese. Jamal Hejazi, amministratore delegato dell’azienda, ha spiegato che le vendite nel 2021, notevolmente aumentate dal periodo della pandemia, sono state pari a poco meno di 15 milioni di dollari.

Lo stesso Hejazi ha ammesso che all’annuncio di luglio pubblicato su LinkedIn sono seguite migliaia di candidature. In fondo, è difficile resistere ad un così dolce lavoro per giunta pagato più che bene.

Ma la concorrenza può essere spietata. Perché la società ha anche fatto sapere che la posizione di "Chief candy officer" è aperta a tutti, anche ai bambini a partire dai cinque anni. Chissà, forse ai piccoli la questione economica interessa ben poco. La loro attenzione è tutta rivolta ai dolciumi. Discorso diverso per i loro genitori che si augurano che il proprio pargolo possa iniziare a guadagnare in tenera età. Non è un caso che mamme e papà abbiano ripreso i propri figli che compilavano la domanda, pubblicandola poi online.

Per una volta il problema di carie passa in secondo piano. Per una visita dal dentista, in fondo, i soldi si riusciranno a trovare. Cosa volete che sia un piccolo buco in un molare dinnanzi alla possibilità di guadagnare una montagna di soldi e, perché no, di carriera?

Hejazi ha, infine, evidenziato che sono sbagliati i resoconti sui social media secondo cui il Chief candy officer dovrebbe mangiare 3.500 caramelle al mese. Questo numero indica le diverse varietà di dolciumi della compagnia. " Sarebbero 117 al giorno, troppe!" , ha ammesso Hejazi. Ma forse al nuovo assunto, in particolare se bambino, un po’ di straordinario potrebbe non pesare. Almeno non da un punto di vista di bilancia. Per risolvere quello, però, c'è sempre la possibilità di rivolgersi ad un dietologo.

Non sarebbe stato spiegato se lo stipendio verrà pagato in dollari canadesi o statunitensi. Ma qualcuno avrebbe coraggio di lamentarsi?