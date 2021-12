Draghi conferma la linea sui tamponi dall'estero: "Vogliamo proteggere l'Italia"

Nessun passo indietro: la linea ferma è stata confermata. Il premier Mario Draghi, intervenuto al Consiglio europeo, ha parlato anche della stretta decisa su chi arriva in Italia: nell'ultimo Consiglio dei ministri è stato stabilito che chi fa ingresso nel nostro Paese ma non è vaccinato dovrà rispettare una quarantena di cinque giorni, mentre gli immunizzati dovranno esibire il tampone negativo. Una scelta rivendicata dal presidente del Consiglio, che nel vertice Ue ha ricordato i nostri numeri elevati del tasso di vaccinazione e come la variante Omicron sia per ora meno diffusa in Italia che in altri Stati membri.

La linea di Draghi

Secondo quanto riportato da fonti italiane, il ragionamento portato avanti da Draghi sarebbe il seguente: le decisioni sono assolutamente giustificate dal fatto che occorre senza ombra di dubbio mantenere questo vantaggio a protezione del nostro sistema sanitario nazionale. Considerando che Omicron risulta essere nettamente superiore alle altre varianti, il nostro Paese non può permettersi di perdere questa posizione di vantaggio. Una linea ferma che vuole salvaguardare l'Italia sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico.

Inoltre Draghi ha voluto sottolineare l'importanza di rafforzare la definizione di alcuni aspetti: le vaccinazioni, la data di scadenza del green pass e la campagna sulla terza dose. Quanto al testing e alla flessibilità nazionale sulle misure, il premier ha rimarcato le 135mila persone che hanno perso la vita in Italia a causa del Coronavirus e la caduta del Pil pari al 9%. Numeri e questioni che devono essere alla base di ogni decisione da intraprendere, per farsi guidare da prudenza e ragionevolezza.

Le critiche Ue

Nelle scorse ore non sono mancate aspre critiche da parte dell'Unione europea rispetto al pugno duro dell'Italia. Vera Jourova, vicepresidente della Commissione europea, ha ricordato che ulteriori scelte restrittive degli Stati membri devono " essere giustificate sulla base della situazione reale ". In riferimento all'introduzione del tampone negativo per i viaggi dagli altri Paesi Ue, la Jourova ha sostenuto che le decisioni individuali dei singoli Paese " riducono la fiducia delle persone sul fatto che ci siano condizioni uguali ovunque in Europa ".