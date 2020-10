"Fottuto idiota": poi Beatrice ferisce Ed Sheeran con una spada

Fu la principessa Beatrice a sfregiare con una spada d'epoca il volto di Ed Sheeran durante una festa privata a Londra. La verità è emersa. All'epoca la vicenda fece clamore ma non troppo. I fatti vennero "insabbiati" grazie al cantante James Blunt, che per aiutare la principessa Beatrice, dichiarò che Ed Sheeran era un mitomane e che si era ferito da solo al termine di una serata alcolica. Da allora il mistero aleggia su quella folle notte di festa alla Royal Lodge e, oggi, a cinque anni di distanza a rivelare di chi fu davvero la colpa dell'incidente è il manager del cantante britannico. Tutta colpa della figlia del principe Andrea.

A vuotare il sacco è stato Stuart Camp, il manager di Ed Sheeran, che ha rilasciato dichiarazioni sprezzanti sul conto della principessa Beatrice durante un'intervista al tabloid britannico Telegraph. Era il 2016, Ed Sheeran e James Blunt erano stati invitati da Beatrice di York a una festa privata alla Royal Lodge. Durante la serata, dopo qualche bicchiere di troppo, il cantante di "Beautiful People" aveva rivelato di aver un desiderio nascosto: essere nominato "Sir". La principessa Beatrice - fresca di nozze - avrebbe assecondato il gioco del cantante, prendendo una spada appesa al muro e simulando l'investitura reale. Nel farlo, però, Beatrice aveva sbagliato mira, sfregiando il volto di Sheeran che dovette ricorrere alle cure mediche e alcuni punti di sutura. Giorni dopo l'accaduto il cantante inglese non si fece problemi a dare la colpa alla nipote della regina Elisabetta. Ma la reale venne salvata da James Blunt, che scagionò la principessa sostenendo che l'amico si era inventato tutto perché ubriaco.