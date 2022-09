Missione Aiea alla centrale nucleare: fuoco incrociato su Zaporizhzhia

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha confermato la visita all'impianto nucleare di Zaporizhzhia. Gli ispettori sono partiti in mattinata dall'omonima città per visitare la centrale, occupata dai russi dallo scorso 4 marzo, e non distante dalla vicina cittadina di Energodar. L'obiettivo dell'Aiea: evitare un incidente nucleare e monitorare, dalla prima linea, la delicatissima situazione che sta vivendo la struttura, vittima del fuoco incrociato tra russi e ucraini.

La missione dell'Aiea

Nelle prime ore della mattina la troupe dell'Aiea ha confermato la visita all'impianto nonostante le ostilità. Il risveglio del direttore generale dell'Agenzia Onu, Ragael Mariano Grossi, e degli altri ispettori non è infatti stato dei migliori. Secondo quanto riportato da Reuters, l'area limitrofa alla struttura sarebbe oggetto di intensi bombardamenti. Grossi ha spiegato di essere a conoscenza di " aumento dell'attività militare nell'area ", ma ha assicurato che questo non ostacolerà i piani degli esperti dell'Onu di visitare l'edificio e incontrare il suo personale.

L'intenzione di Aiea è quello di stabilire " una presenza permanente " in loco, così da scongiurare eventuali incidenti e accertare eventuali responsabilità in caso di incidenti. Certo è che, come detto, la zona è situata in uno dei punti più caldi del fronte meridionale. Il sindaco di Energodar, Dmytro Orlov, ha scritto su Telegram che le forze russe hanno attaccato la cittadina che ospita la centrale con colpi di artiglieria. " Si sentono colpi di mitragliatrice. Sono stati colpiti anche dei civili e ci sono vittime ", ha dichiarato Orlov.

Immediata la versione di Mosca, che ha invece puntato il dito contro l'esercito ucraino. " Dalle 8 ora di Mosca (le 7 in Italia ndr), le forze armate ucraine stanno bombardando il punto di incontro della missione dell'Aiea nell'area dell'insediamento di Vasilyevka e della centrale nucleare di Zaporizhzhia ", ha fatto sapere il Ministero della Difesa russo in una nota. Il dicastero ha comunicato che quattro proiettili sarebbero esplosi a una distanza di 400 metri dalla prima unità di potenza della struttura. Secondo lo stesso Ministero, la " provocazione di Kiev " mirerebbe a interrompere l'arrivo del gruppo di lavoro dell'Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Mosca ha parlato di uno sbarco delle forze speciali ucraine (una sessantina di uomini)a Energodar, trasportati da sette barche attraverso il fiume Dnepr. Il Cremlino ha aggiunto che l'episodio sarebbe avvenuto alle prime ore del mattino ma che il tentativo sarebbe stato scoperto e i soldati circondati dalle truppe russe. Durante il bombardamento effettuato dagli ucraini a copertura dello sbarco, poi, sarebbe stato colpito almeno un edificio abitativo e, secondo l'amministrazione militare-civile della città - autorità degli occupanti russi - tre persone sarebbero rimaste uccise ed una ferita. L'assalto delle forze ucraine, sempre nella versione russa, sarebbe scattato poco prima della partenza della delegazione dell'Aiea per Energodar.

Accuse reciproche tra Mosca e Kiev

Ricordiamo che l'impianto, il più grande d'Europa e terzo al mondo, ha subito vari attacchi dall'inizio della guerra. Mosca e Kiev, intanto, continuano ad accusarsi a vicenda. Le autorità ucraine sostengono che i russi stiano sostanzialmente utilizzando la centrale come scudo, o peggio, come un'arma.

Nel corso delle scorse settimane, il giudizio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è stato durissimo: gli attacchi russi nei prezzi della centrale mirano a compiere un " ricatto " nucleare nei confronti dell'Ucraina e dell'Europa. " La Russia è l'unico terrorista al mondo che è riuscito a trasformare una centrale nucleare in un campo di battaglia ", ha dichiarato Volodymyr Zelensky. Per Mosca, invece, Kiev starebbe facendo " terrorismo nucleare ".

In ogni caso, il ministro dell'Energia ucraino, Herman Halushchenko, ha scritto su Facebook che l'Aiea ha iniziato un lavoro importante. " La missione dell'Aiea si è recata alla centrale di Zaporizhzhia. Oggi sta iniziando un lavoro importante, che non si è visto in tutta la storia dell'organizzazione ", ha scritto il ministro. " Abbiamo discusso insieme e consegnato alla missione un elenco di indicatori tecnici e di sicurezza che gli esperti internazionali devono controllare durante la loro visita alla centrale ", ha spiegato ancora Halushchenko.

A detta del ministro, le conclusioni e le raccomandazioni sui risultati della missione saranno attuate dopo il ritorno dell'impianto sotto il controllo dell'Ucraina. " La centrale deve tornare sotto il pieno controllo dell'Ucraina ", ha concluso Halushchenko, aggiungendo che " dopo la liberazione dell'impianto ", una tappa importante sarà la creazione di una zona smilitarizzata attorno ad essa.

Cosa sta succedendo nella centrale di Zaporizhzhia

In seguito ad un attacco di artiglieria, il reattore numero 5 della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stato disattivato dal sistema di protezione. Lo ha annunciato la società nazionale ucraina per la produzione di energia nucleare, Energoatom, accusando le forze russe per l'attacco. A detta di Energoatom, il reattore si sarebbe spento automaticamente alle 4:57 (le 3:57 in Italia ndr) dopo un altro attacco di mortaio di Mosca. Il capo dell'amministrazione nominata dal Cremlino a Zaporizhzhia, Volodymyr Rogov, ha invece affermato che il reattore sarebbe stato spento in seguito ai colpi di artiglieria ucraini.