I russi sono entrati a Siversk. Esplosioni a Mykolaiv | La diretta della guerra

Le truppe russe e quelle separatiste dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk (Lpr) hanno affermato di essere entrate nella città di Siversk, nell'oblast sudorientale ucraino di Donetsk. " La città è sotto il nostro controllo operativo e sono in corso operazioni di rastrellamento: Siversk sarà presto completamente liberata dalle truppe ucraine ", ha dichiarato una fonte delle truppe della Lpr, citata dall'agenzia Tass, in quella che rappresenta la svolta militare più importante delle ultime ore.

Nel frattempo i bombardamenti russi sono proseguiti su diverse regioni lungo la linea che nell'est del Paese divide le forze di Mosca e quelle di Kiev. Da Sumy, nel nord, a Kharkiv, dove secondo il governatore un civile è rimasto ucciso e altri cinque feriti. E poi più a sud la provincia di Donetsk, dove le autorità locali denunciano la morte di un civile e il ferimento di altri cinque nella località di Bakhmut. Ancora più a sud, a Zaporizhzhia, due missili russi hanno provocato il ferimento di sette persone, secondo l'amministrazione militare regionale. Ad ovest della Crimea, invece, le autorità ucraine denunciano un bombardamento compiuto con ben 28 missili nella regione di Mykolayv, dove, tra l'altro, all'alba sono state udite potenti esplosioni.

Nonostante le bombe e i missili russi stiano colpendo gran parte dell'Ucraina, l'epicentro del conflitto continua ad essere localizzato nel quadrante orientale del Paese, dove i prossimi obiettivi di Mosca potrebbero coincidere con le città di Slovyansk e Kramatorsk. Sempre nel Donbass, ci sono da segnalare molteplici assalti di terra russi falliti intorno a Bakhmut e nei pressi della citata Slovyansk, oltre che attacchi a nord di Kharkiv. Secondo l'intelligence britannica, al netto degli attacchi condotti con l'artiglieria su un ampio fronte, i russi "rischiano di perdere lo slancio accumulato dopo la cattura di Lysychansk ".

La diretta

Ore 9:15 | 12 attacchi su aree popolate tra Lugansk e Donetsk

"L'esercito russo ha lanciato 12 attacchi aerei e missilistici su aree popolate al confine tra la regione di Lugansk e la regione di Donetsk. Continuano i massicci attacchi di artiglieria e mortaio e vengono utilizzati sistemi di tiro al volo. Attraverso piccoli insediamenti, i russi stanno cercando di sfondare a Siversk e aprire la strada a Bakhmut, motivo per cui stanno distruggendo tutto ciò che hanno di fronte. Ora sono all'offensiva in direzione di Verkhnokamyansky, le ostilità continuano". Lo ha scritto su Telegram il governatore ucraino di Lugansk, Serhgiy Gaidai, riportato dal Guardian.

Ore 8:04 | Russi attaccano isola dei Serpenti: bombe cadute in mare

Nuovo tentativo dell'esercito russo nella notte di attaccare la strategica isola dei Serpenti nel Mar Nero, ma le bombe sono cadute in mare. Lo riferisce un aggiornamento del comando operativo Sud dell'Ucraina, citato dal Guardian. Il consigliere presidenziale ucraino Anton Herashchenko, ha aggiunto : "Un paio di caccia Su-27 hanno cercato di bombardare Snake Island, le bombe sono cadute in mare, vicino all'isola".

Ore 7:49 | In mattinata potenti esplosioni a Mykolaiv

Potenti esplosioni dalle cinque di questa mattina sono state udite nella città dell'Ucraina meridionale di Mykolaiv. Per tutta la notte era suonato l'allarme aereo. Lo riferiscono i media del Paese. Il sindaco Oleksandr Senkevich ha scritto un messaggio sui social: "A Mykolaiv ci sono potenti esplosioni. Continua l'allerta aerea. Chiedo a tutti di rimanere nei rifugi e di non postare foto e video dai luoghi in cui si trovano".

Ore 7:30 | Stato maggiore Kiev: "Forze armate respingono attacchi russi verso Slovyansk e Bakhmut"

L'esercito ucraino ha respinto tutti i tentativi di assalto delle truppe russe in direzione di Slovyansk e Bakhmut, nella regione di Donetsk. Lo ha dichiarato questa mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook. "Nella direzione di Kramatorsk, il nemico ha bombardato i distretti di Hryhorivka, Siversk, Kramatorsk, Verkhnokamyansk, Zakitny, Serebryanka e Spirny con cannoni e artiglieria a reazione. Ha effettuato attacchi aerei vicino a Verkhnyokamyanskyi e Mayaki. Conduce un'offensiva in direzione di Verkhnokamyanskyi, le ostilità continuano", si legge inoltre nel rapporto.

Ore 7:00 | Regione Donetsk prepara evacuazione civili per inverno

Le truppe russe continuano a bombardare la regione ucraina orientale di Donetsk, mentre le autorità locali si stanno già preparando per l'inverno di fronte alla carenza di gas causata dai combattimenti e stanno cercando di evacuare il maggior numero possibile di cittadini entro il 1 ottobre. "L'intera linea del fronte è sotto il fuoco del nemico, che insiste nei suoi tentativi di forzarla. Ma non hanno successo, il nemico torna alle sue posizioni precedenti e allo stesso tempo subisce perdite in termini di truppe e armature", ha dichiarato il governatore della regione ucraina di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, in un video postato su Telegram.

Ore 6:30 | Filorussi: "Entrati a Siversk. Città sarà nostra"

L'esercito russo, insieme ai separatisti dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk (Lpr), ha affermato di essere entrato nella città di Siversk, nell'oblast di Donetsk. Lo riferisce l'agenzia russa Tass. "La città è sotto il nostro controllo operativo e sono in corso operazioni di rastrellamento: Siversk sarà presto completamente liberata dalle truppe ucraine", ha dichiarato una fonte delle truppe della Lpr.

Ore 6:00 | Usa: effettuati con successo due test lancio missili ipersonici

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha effettuato con successo due test di lancio di missili ipersonici, difficili da individuare dalle difese antiaeree a causa della loro velocità. Lo ha comunicato la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) dicendo che il secondo test di successo dell'arma AGM-183A a lancio aereo e a risposta rapida è stato condotto martedì nello stato americano del New Mexico. Il sistema è stato costruito dall'appaltatore governativo statunitense Lockheed Martin e trasporta un motore a razzo prodotto da Northrup Grumman. La missione ha raggiunto tutti i suoi obiettivi, dall'utilizzo di un camion logistico della fanteria del Corpo dei Marines come veicolo di lancio al raggiungimento di una cattura di volo stabile e all'utilizzo dei sistemi di controllo dell'artiglieria fugo dell'esercito americano per avviare la missione