"È imbarazzato e intrappolato". Cosa nasconde il video del principe Harry

Chi si aspettava che l'uscita di scena di Harry e Meghan dai doveri reali avrebbe giovato al secondogenito di Lady D, si sbagliava di grosso. Il principe Harry, ad oltre tre mesi dalla Megxit, appare sempre più solo e dimesso. Se ne sono accorti fan e sudditi che, sul web, hanno potuto assistere a una delle rare apparizioni dei Sussex. Una videochiamata per parlare con i giovani leader del Queen's Commonwealth Trust, dove Meghan e Harry non si sono risparmiati stoccate all'indirizzo della regina e dei suoi predecessori.

La videochiamata, registrata la settimana scorsa nella loro abitazione di Los Angeles, è stata resa pubblica solo poche ore fa ma ha già suscitato non poco scalpore. Prima di tutto per le parole utilizzate dai Sussex per parlare dell'operato del Commonwealth che - hanno dichiarato - come altri paesi dovrebbe "riconoscere il suo passato" e "cercare di correggere i suoi errori". Una vera e propria stoccata all'indirizzo della regina Elisabetta II, che del Commonwealth è il capo, e degli antenati di Harry.

Ma se da una parte il principe ha infranto una delle regole della famiglia reale, che gli impone di non prendere posizioni politiche, dall'altra a impressionare maggiormente è stato l'atteggiamento del principe Harry che, nel video, appare a disagio, costretto a guardare più volte in altre direzioni rispetto all'obiettivo, quasi come se si sentisse "intrappolato". A notarlo sono stati i fan del principe e persino alcuni esperti del linguaggio del corpo che, in Harry, hanno visto un uomo in "imbarazzo". L'esperta di linguaggio del corpo Judi James, interpellata dal tabloid britannico Daily Mail, ha sottolineato come nel filmato: " L'inquadratura mostra Meghan quasi nel centro della ripresa, in grado di utilizzare lo spazio che ha alla sua sinistra per gesticolare e permettere alla sua passione di essere illustrata mentre parla. Harry invece sembra leggermente intrappolato su un lato, senza spazio per gesticolare né per parlare ". L'esperta ha poi puntato l'attenzione sull'atteggiamento di Harry quasi "imbarazzante" e "con lo sguardo a terra" come se si sentisse "intrappolato". " A differenza di sua moglie Meghan Markle - ha spiegato l'esperta - che adotta il solido sguardo che suggerisce l'ascolto attivo e la devozione mentre parla, Harry sembra anche un po 'imbarazzato, guardando alla sua destra e fuori tiro mentre parla prima di guardare il pavimento ".

L'apparizione di Harry e Meghan ha scatenato il popolo social, che su Twitter hanno rimarcato l'atteggiamento dimesso e quasi assoggettato del principe, lanciando addirittura l'hashtag #FreePrinceHarry: " Harry sembrava un ostaggio costretto a leggere righe preparate, mentre il nuovo "Leader BLM" Meghan stava felicemente buttando l'intera eredità reale in un tritacarne", "Harry dice qualunque cosa gli dica lei", " Lo sta controllando con il movimento degli occhi. Lui è spacciato .